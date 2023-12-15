主僕情深｜印傭服務20年後回鄉染疫離世 暖心僱主舉家飛往印尼拜祭

▲ 僱主舉家飛過去印尼拜祭。

不少家庭將女傭當作家人，即使女傭返回家鄉，主僕都保持聯絡。馬來西亞有位女僱主與印傭感情深厚，女傭返家鄉後離世，一家人更齊齊飛到印尼拜祭及協助辦理她身後事，這份主僕情令人動容。

根據馬來西亞傳媒報道，新山62歲女僱主林翠嫦，28年前僱用來自印尼的女傭蘇帕米，蘇帕米從1995年開始在林翠嫦家打工，長達20年，直至2015年才返回印尼老家，主僕兩人一直有聯絡，之後蘇帕米的女兒芭麗雅則在1998年接力，到林翠嫦家打工。

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2020年，蘇帕米在印尼不幸感染冠病離世，但由於疫情關係，其女兒芭麗雅不能立即返印尼奔喪。直到2021年，疫情緩和後政策放寬後，芭麗雅馬上買機票飛回印尼，而林翠嫦亦帶子女們同行。當林翠嫦看到芭麗雅一家過得很不錯，有自己的房子和車，也替對方感到開心。

拜祭女傭很傷心

林翠嫦拜祭女傭時坦言很傷心︰「我拜祭她時太傷心，一直哭。」她說其實之前曾想過到印尼探蘇帕米，但種種原因未能成事，想不到今次探望卻是天人永隔。

林翠嫦指子女們與蘇帕米感情非常好︰

蘇帕米在我家當女傭的時候，我懷著小兒子，所以小兒子是蘇帕米帶大的，他跟女朋友介紹蘇帕米時，會說︰『這是我的天使』，連我的二女兒結婚時，也說一定要請蘇帕米來參加婚宴。

地區差異生誤會

林翠嫦談及蘇帕米的生平軼事時，指兩人曾因地區差異，令蘇帕米一度以為僱主故意刻薄她︰

一直以來蘇帕米都是跟著我吃什麼她就吃什麼，家裡經常炒我愛吃的番薯葉，後來有一次蘇帕米跟我說，她初時以為我在刻薄她，因在她家鄉番薯葉是牛的飼料，後來她看到是我喜歡吃才知道是誤會。

林翠嫦十分感謝蘇帕米，因為她照顧孩子無微不至︰

我一直說她是我的財神爺，如果沒有她幫我打理家務及照顧孩子，我怎能夠安心在外打拼事業，所以對她一直很感激。

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