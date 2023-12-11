  • 26°C
香港時間 : 20231211日 (週一) 15:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婚前瘦身︱準新娘照食澱粉不捱餓　XL變細碼兼改善多囊卵巢症

新手爸媽 13:40 2023/12/11

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

情侶在結婚前成功瘦身。

結婚一生人一次，總是想以最美最Fit時刻來迎接。「尚營坊」日前分享一宗減肥個案，女生Yannie撰文親身分享，自己與男友為準備婚禮，一起瘦身幾十磅，過程中不但無需捱餓，減完肥後更改善了因多囊卵巢症，而導致的月經紊亂問題。

最新影片：

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱34歲KOL媽媽備孕3年終如願　分享求診公院不孕科經歷盼助同路人

據「尚營坊」Facebook專頁分享，女事主Yannie撰文表示，自與男友Cade拍拖後就開始「幸福肥」，身形一齊暴漲，疫情後體重更「創新高」，所以二人決定在婚前一齊減磅！

而經朋友介紹，他們來到「尚營坊」減肥，身邊朋友同事眼見他們食許多飯，都感到疑惑；但他們的身形卻隨著減肥過程而轉變，由XL加大碼到現在可以穿着S細碼，外表也變得年輕，令Yannie感嘆「其實減肥真係唔一定要捱肚餓」。

至於Cade最開心就是減肥之後，身型變Fit，沒有「大肚腩」，外表看起來變有型，而最明顯係是運動表現有所進步，心肺功能也加強了。

Yannie更表示，意料之外的是，自己的月經由「季經」變成「月經」，本身因為多囊卵巢症（PCOS）而導致經期紊亂，在減去10磅後，每個月的經期都變得準時：「真係估唔到連健康問題都改善埋，真係好多謝營養師Sylvia」。

內容獲「尚營坊」授權轉載。尚營坊Facebook專頁、尚營坊IG專頁

多囊卵巢綜合症可致不孕及排卵障礙

香港中文大學中醫學院中醫專業應用副教授、註冊中醫師繆江霞博士指出，臨床常見的多囊卵巢綜合症（PCOS），部分患者初期體重可以正常，但大多數出現中心性肥胖，即腹部脂肪組織沉積較多，此外還有多毛、排卵障礙、不孕。

研究證明減輕體重可以改善內分泌、降低雄激素、改善痤瘡、多毛症狀，大部分患者可以恢復排卵，改善卵子品質，恢復月經，提高妊娠率。

肥胖是遺傳因素與生活方式共同作用的結果。雖然遺傳無法改變，但是通過改變生活方式，大部分肥胖是可以控制的。建議每天做超過半小時的帶氧運動，有助燃燒脂肪，但切忌過量運動；至於減肥速度也不宜太快，儘量每月減肥5磅左右較為適宜，亦不能過度減肥，太過瘦弱同樣可致不孕。

控制飲食也很重要，不吃甜食、煎炸、肥膩食品，少吃澱粉質食物，晚餐減少主食，多吃新鮮蔬果和蛋白質。配合中藥或針灸也有助減肥，中藥山楂、決明子、荷葉、雞內金、瓦楞子、石菖蒲等均有消脂減肥功效，可在中醫指導下服用。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

生育 不育 不孕 減肥 Keep Fit 營養師 中醫師 中醫 婦科疾病 月經

最高瀏覽

徐若瑄離婚丨48歲徐若瑄驚傳離婚　兩大原因導致9年婚姻破裂
徐若瑄離婚丨48歲徐若瑄驚傳離婚　兩大原因導致9年婚姻破裂
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化
【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化