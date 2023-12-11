婚前瘦身︱準新娘照食澱粉不捱餓　XL變細碼兼改善多囊卵巢症

▲ 情侶在結婚前成功瘦身。

結婚一生人一次，總是想以最美最Fit時刻來迎接。「尚營坊」日前分享一宗減肥個案，女生Yannie撰文親身分享，自己與男友為準備婚禮，一起瘦身幾十磅，過程中不但無需捱餓，減完肥後更改善了因多囊卵巢症，而導致的月經紊亂問題。

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據「尚營坊」Facebook專頁分享，女事主Yannie撰文表示，自與男友Cade拍拖後就開始「幸福肥」，身形一齊暴漲，疫情後體重更「創新高」，所以二人決定在婚前一齊減磅！

而經朋友介紹，他們來到「尚營坊」減肥，身邊朋友同事眼見他們食許多飯，都感到疑惑；但他們的身形卻隨著減肥過程而轉變，由XL加大碼到現在可以穿着S細碼，外表也變得年輕，令Yannie感嘆「其實減肥真係唔一定要捱肚餓」。

至於Cade最開心就是減肥之後，身型變Fit，沒有「大肚腩」，外表看起來變有型，而最明顯係是運動表現有所進步，心肺功能也加強了。

Yannie更表示，意料之外的是，自己的月經由「季經」變成「月經」，本身因為多囊卵巢症（PCOS）而導致經期紊亂，在減去10磅後，每個月的經期都變得準時：「真係估唔到連健康問題都改善埋，真係好多謝營養師Sylvia」。

內容獲「尚營坊」授權轉載。尚營坊Facebook專頁、尚營坊IG專頁。

多囊卵巢綜合症可致不孕及排卵障礙

香港中文大學中醫學院中醫專業應用副教授、註冊中醫師繆江霞博士指出，臨床常見的多囊卵巢綜合症（PCOS），部分患者初期體重可以正常，但大多數出現中心性肥胖，即腹部脂肪組織沉積較多，此外還有多毛、排卵障礙、不孕。

研究證明減輕體重可以改善內分泌、降低雄激素、改善痤瘡、多毛症狀，大部分患者可以恢復排卵，改善卵子品質，恢復月經，提高妊娠率。

肥胖是遺傳因素與生活方式共同作用的結果。雖然遺傳無法改變，但是通過改變生活方式，大部分肥胖是可以控制的。建議每天做超過半小時的帶氧運動，有助燃燒脂肪，但切忌過量運動；至於減肥速度也不宜太快，儘量每月減肥5磅左右較為適宜，亦不能過度減肥，太過瘦弱同樣可致不孕。

控制飲食也很重要，不吃甜食、煎炸、肥膩食品，少吃澱粉質食物，晚餐減少主食，多吃新鮮蔬果和蛋白質。配合中藥或針灸也有助減肥，中藥山楂、決明子、荷葉、雞內金、瓦楞子、石菖蒲等均有消脂減肥功效，可在中醫指導下服用。

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責任編輯：王明芳