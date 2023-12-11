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究竟讀緊乜丨保錡打破死亡禁忌瞓棺材　ERROR實踐「告別式」學習面對生死

娛樂 14:02 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

保錡在《究竟讀緊乜》分享瞓棺材後的感受。

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）在主持的ViuTV綜藝節目《究竟讀緊乜》內，前往台灣各個大學校園，了解不同的「冷門科系」，節目旨在：「學術再冷，一樣併發學習的火花。」 

在今晚（12月11日）播出的《究竟讀緊乜》第6集，ERROR修讀馬偕醫護管理專科學校的生命關懷事業科，他們學習大殮儀式前與亡者進行的各種步驟，保錡更飾演遺體演員，協助同學實習遺體按摩和其禮儀。最後，保錡更打破死亡禁忌瞓棺材，並實踐一場「告別式」，四子一起學習面對生死。 

究竟讀緊乜丨ERROR到台灣讀「冷門科系」　即場接受小測試騷外語能力

莊嚴的佈置使「告別式」更為逼真

保錡體驗瞓棺材

莊嚴的佈置使「告別式」更為逼真，但節目組為保錡選擇的「遺照」樣子可笑逗趣，令ERROR四子不禁發笑，肥仔提及：「我自己有少少愧疚感嘅係，會唔會有啲位置變相好似好唔尊重（場面）？但佢（指科主任）又好在乎緊我哋呢件事。」

然而，ERROR四子面對保錡的「告別式」各有感受，親身瞓棺材的保錡感慨：「係一個好好嘅體驗，冚（棺材）個下就feel到真係完結咗，但我無咩嘢留戀㗎啦，因為我覺得個天對我好好，我要做嘅嘢都做咗，感恩一切，離開個吓都感恩。」

節目組為保錡選擇的「遺照」樣子可笑逗趣。

ERROR隊友講感受

而肥仔笑住落淚：「你走咗，我哋三個就少咗份快樂啦，不過希望你可以繼續去第二個世界，繼續自由開心。」

DeeGor最印象深刻是學會了一句慰問的說話：「我知道你而家心情好複雜，不過呢一切都好正常，我陪你渡過。」

至於193分享：「如果頭先真係最後一次同保錡見面，同佢道別嘅話，我其實會唔講嘢，好老土啊，如果你兩個係friend係了解大家，其實好多嘢都心領神會，我地嘅經歷，所有嘢都喺我腦海入面㗎一直都。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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