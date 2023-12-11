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親子好去處丨觀塘周六辦戶外聖誕嘉年華　設巨型水晶球打卡位+美食零售市集

親子好去處 18:06 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

觀塘戶外聖誕嘉年華將於12.16舉行，場地逾2萬呎活動空間。

臨近聖誕，香港各處都陸續舉辦聖誕活動，讓大家可以歡度節日。市區重建局將於本周六（16日）在觀塘舉辦戶外聖誕嘉年華。另外，當局亦公佈在「自由空間」其他範圍的優化工程進度，包括開闢寬闊行人通道及以藝術裝置美化用地等工程，預料會於農曆新年前逐步完成。

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市建局行政總監韋志成昨天（10日）於網誌指，將於本周六（16日）啟動第二階段的「冬日熊出沒@觀塘」活動，於同仁街與協和街交界的「自由空間」用地，舉辦戶外聖誕嘉年華。他又表示，觀塘市中心項目戶外「自由空間」的兒童遊樂設施及三人籃球場，已於上周日（3日）對外開放。

開放逾2萬呎活動空間供申請

而相鄰的兩幅用地，前臨時小販市場和前小巴站則會劃分成多用途活動場地，提供超過2,300平方米（約2.4萬平方呎）的活動空間，給予地區團體申請租用，舉辦各類型的活動。他又指此區域毗鄰港鐵觀塘站，可方便觀塘區的街坊及區外的市民參與，匯聚人流；租用場地的相關網頁亦將於本月推出。

兒童遊樂設施及三人籃球場已於上周日（3日）對外開放。（官方圖片）

與本地藝術家合作展出首個藝術裝置

當局亦計劃與本地藝術家合作，將前裕民坊舊樓群的土地，打造成具文化特色的景點，成為市民「打卡」熱點。當局亦指會在該區域展出首個大型藝術裝置，有關籌劃工作已經展開，首階段有望能在明年農曆新年前完成。至於裕民坊前舊樓群的位置，當局計劃開闢一條寬度介乎48米至72米的行人通道，接連觀塘道及裕民坊，以方便市民在巴士站等候上車或落車前往裕民坊和周邊地區。

戶外聖誕嘉年華設巨型水晶球打卡位

另外，當局正為「冬日熊出沒@觀塘」的第二階段活動作最後準備，將於本周六16日至31日在多用途活動場地舉辦戶外聖誕嘉年華，內容包括20多個集美食、零售及手工攤位的市集、巨型飄雪水晶球「打卡位」、具觀塘特色並與實物大小一樣的充氣紅色小巴裝置、北極光巨型投影等。

在觀塘港鐵站的一幅大型牆上將會有北極光巨型投影。（官方圖片）

兒童遊樂設施及三人籃球場

剛於上周日（3日）對外開放的兒童遊樂設施及三人籃球場（觀塘市中心臨時遊樂場）位於觀塘地鐵站D1出口，場內除了基本的滑梯和攀爬架之外，另特設有繩網及音樂敲擊裝置。 而三人籃球場則採用了繽紛的用色，更在地面上加入了笑臉圖案，增添遊樂設施的歡樂氣氛。另外，當局更計劃日後在三人籃球場舉辦籃球賽，推廣體育文化。

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兒童遊樂設施及三人籃球場（觀塘市中心臨時遊樂場）

地址：觀塘同仁街（前賽馬會診所）
開放時間：早上10時至晚上8時

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責任編輯：王明芳

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