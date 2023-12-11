張學友60+巡迴演唱會丨學友感嘆眨吓眼已60歲　目標破修哥紀錄：90歲仲開演唱會

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》香港站

睽違5年，張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站於昨晚（12月10日）在紅磡香港體育館舉行。以創新做法糅合管弦樂、流行樂和現代芭蕾舞於一身的演唱會，加上由音樂總監吳慶隆帶領53人樂隊上演精彩絕倫的一夜，學友承諾唱到70歲仍繼續唱。

來到香港站首場，是《張學友60+巡迴演唱會》第67場，舞台以三面呈現。開場以巨型LED螢幕投放出立體的海浪影像，學友在LED螢幕得若隱若現的出現，一邊唱着《留住這時光》，為演唱會揭開序幕。

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▲ 《張學友60+巡迴演唱會》香港站

舒淇金燕玲驚喜出鏡

其後，一班舞者伴隨身穿全黑皮衣造型的學友，氣勢登場演繹出《Ooh La La 》，在升降台上跳舞，歌曲最尾配以銀色紙條散落觀眾席，帶動全場氣氛。緊接學友踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，加上20位舞者傾力演出，型格賣力演出掀起氣氛高潮。

換上一襲藍色絲絨高貴西裝的學友，一連唱出多首震懾人心的慢歌《我應該》、《等你等到我心痛》、《深海》、《三天兩夜》，其中學友在演唱《我應該》中有加插吹口哨部分。

而《等你等到我心痛》中，播放學友與舒淇拍攝的劇情片段，結尾還有金燕玲的出現，這個動人的影像為歌曲演出豐富了視覺部份。

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》香港站

感慨已到60歲

台上以LED螢幕造成一度開啟的大門，學友換上深綠色西裝和戴上紳士帽跳唱《交叉算了》，繼以音樂話劇形式唱出《Double Trouble》，唱罷《我真的受傷了》後，學友跟大家打招呼：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟到紅館唔講呢句唔舒服。今次香港場演唱會兩日休一日，其實經過精密計算，咁樣安排係最好。」

他續指：「今日係巡迴演唱會第67場，返到嚟香港冇咁緊張，但始終有一種壓力。因為第一次做三面台咁近距離，好想伸手同大家握手。另外一個緊張係，好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》香港站

約定開70+演唱會

其後，學友突然即席在台上表演一字馬：「首先，我係屋企試一試60歲都仲可以做到（一字馬），開始冇咁驚去諗，我係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到非常之開心。今次我係夢想成真，希望大家唔好放棄自己夢想，原來係得嘅！我而家仲諗緊係咪可以開70+演唱會，唔知得唔得㗎，我會一路拉筋。」

他再稱：「如果大家覺得今晚睇完，下次都仲會睇嘅話，我嘅目標係打破修哥紀錄，90歲仲開演唱會。希望我到90歲嘅時候仍然可以攞住枝咪唱。不如係度做個約定，如果我可以開到70+演唱會，你哋都要好好保持自己身體健康，7年後再喺呢度見面。」

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第10個演唱會

學友透露自己由1984年入行，1987年開第一個演唱會，到今次已是第10個演唱會，所以這次想帶一些特別的創作和音樂給大家欣賞，因此有這個集合管弦樂、流行樂和現代芭蕾舞於一身的演唱會，並由音樂總監吳慶隆帶領53人樂隊帶給大家難忘的一夜。

接著，學友表示近年都有推出新歌，包括《日出時讓街燈安睡》和《又十年》，更在螢幕上呈現出學友逐漸變老的樣子。

及後，當學友唱出《愛是永恆》時，台上呈現壯觀亮麗煙火。緊接，他換上純白西裝再次出場送上《過敏世界》。最後在安歌部分，學友唱出《李香蘭》、《她來聽我的演唱會》，前奏旋律一響起，大家已在歡呼。

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》香港站

學友坦言：「其實我好驚，驚我遞mic出嚟冇人唱，唔知係咪因為今次三面台大家坐得好近，你哋今日唱得特別大聲。我係1985年出第一隻唱片，到1990年大家聽到《每天愛你多一些》先更加認識我。」

然後，全場大合唱《每天愛你多一些》，學友既開心又感動，最後以一曲《吻別》為《張學友60+巡迴演唱會》香港站首場演出畫上圓滿的句號。

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