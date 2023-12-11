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【爭執誤殺】爭執後刀刺死同事友誤殺罪成囚4年3個月　死者母大罵「你唔會有好結果」

社會 14:53 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

呈堂證物包括涉案兇刀。（林育慧攝）

31歲髮型助理於2019年中與女同事發生爭執，女同事及後電召友人陪同下班，男助理持利刀衝向人群，女同事的友人被刺傷達20處傷重不治。男助理否認謀殺罪，陪審團早前裁定罪名不成立，裁定誤殺罪成，今（11日）於高等法院被判監4年3個月。法官判刑時指，本案源於小事，雙方初則口角，繼而動武，若雙方能節制，本案便不會發生。法官考慮到被告承認誤殺罪，加上案件因疫情延誤，判監4年3個月。死者母親聞判後指罵被告「死咗個人呀，我個仔17歲咋，你唔會有好結果」。

被告張斌（現年31歲），早前否認謀殺罪，控罪指他於2019年7月6日，在香港謀殺男子黃智煒（17歲）。被告承認因非法行為而誤殺，但不為控方接納。陪審團早前裁定被告謀殺罪不成立，誤殺罪成。

法官引述代表律師求情時指，被告對事件感後悔，並向死者家人致歉，望法官輕判。法官判刑時形容本案屬悲劇，因小事而起，女助理因不小心被「踩到腳」，雙方初則口角，繼而動武，事件應到此為此，不幸的是女助理先「吹雞」，被告則愚蠢地揮刀致發生本案。

法官指若雙方能節制，不發大脾氣，便不會發生本案。法官表示不可忽視涉案刀鋒銳利，以及喪失了年輕人的生命。被告承認誤殺罪，及至高院時才表明認罪基礎，故不為控方接納，考慮到被告認罪基礎及案件延誤審訊，判監4年3個月。死者母親到庭旁聽，聞判後指罵被告「死咗個人呀，依家坐完啦，我個仔17歲咋，你唔會有好結果」。

控方早前開案陳詞指，被告於元朗紅棉圍一髮廊任職髮型助理， 案發日18歲戴姓髮型女助理因遭被告踏踩而爭執，被告用水樽淋戴，戴則還以一巴掌。被告於晚上下班時表明會折返，戴遂電召友人前來陪同下班。戴於髮廊門外等候期間，被告折返，兩人未能和解，東主夫婦協助調停不果，戴亦不接受被告道歉，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。
 
不久，死者與兩名男子到場，戴進入髮廊要求被告出外，被告步出髮廊後，突然從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男持棒狀物體揮向被告，被告持刀刺向死者，施襲過程約30秒。死者送院從搶救不治，法醫指死者頭及胸等20處刺傷或割傷。被告同日返回內地，同月16日返港時被捕，被告警誡下稱「我自衛㗎咋，我無心殺佢」。

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記者：林育慧

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