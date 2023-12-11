【屋邨管理】房委會增加九項不當行為扣分分數　下周一起實施

▲ 房委會增加九項不當行為扣分分數，下周一起實施。（資料圖片）

房委會早前通過的「屋邨管理扣分制」加強措施，將於12月18日實施。

房委會資助房屋小組委員會於今年5月24日通過實施扣分制的加強措施，增加涉及環境衞生、公眾安全及嚴重違反租約的九項不當行為的扣分分數，以及擴大兩項有關環境衞生及／或嚴重違反租約的不當行為的適用範圍。

以下九項不當行為的扣分分數將會增加：

「亂拋垃圾」──由5分增至7分；

「胡亂棄置垃圾」──由5分增至7分；

「任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方」──由5分增至7分；

「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」──由5分增至7分；

「造成噪音滋擾」──由5分增至7分；

「在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料」──由7分增至15分；

「損壞雨水／污水管，引致滲水往下層單位」──由7分增至15分，及警告機制不再適用；

「損毀或盜竊房屋委員會財物」──由7分增至15分；及

「把出租單位作非法用途」──由7分增至15分。

以下兩項不當行為的適用範圍將會擴大：

「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」修訂為「沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程」；及

「非法擺賣熟食」修訂為「非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務」。

如公屋租戶／中轉房屋持證人在兩年內被扣滿16分，其租約會被終止。而有關的前租戶在終止租約後5年內不得再申請公屋。

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記者：黃穎津