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早產嬰兒︱母5度拒關維生器救25周早產嬰　4歲兒捱過重症腦癱現健康打籃球

兒童健康 10:00 2023/12/12

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一名英國母親堅拒放棄她身患重症的早產兒子，4年後兒子日漸康復。

媽媽的愛，讓生命充滿希望。英國一名母親拒絕放棄她剛出生的重症兒子，在兒子早產4個月後，面對過5次生死抉擇，母親毫無猶豫地拒絕醫生的決定。最後兒子4年後，媽媽形容：「他現在能走路、能說話，而且越來越有力量。」她希望自己的經歷能激勵有危重嬰兒的父母，不要放棄希望。

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據英國《每日郵報》的報道，該名32歲的母親妮可·迪布（Nicole Dib）和丈夫面臨5次應否關掉兒子Jibby生命維持器的抉擇，妮可接受《FEMAIL》訪問時透露：

我記得坐在新生兒加護病房病房裡，身邊是保溫箱裡838克重的兒子Jibby，我只聽到生命維持器發出的嗶嗶聲，當時的我心裡百感交集。

妮可只能眼睜睜地看著醫護人員努力搶救讓她的新生兒Jibby，因為他出生時體重只有1.8磅（0.8公斤），並在加護病房度過了5個月。

胎兒存活機會渺茫

其實妮可自知她的懷孕風險很高，因為她的5歲長女艾莉雅（Aaliyah）在33周時早產，並在加護病房度過了兩周。妮可憶述，她在足月僅25周就穿羊水了。「我只以為（肚子）是有點漏水、滴水，幾分鐘後就全部漏了出來。我當時想：好吧，這很糟糕，太早了。」心知不妙，按上次早產的經驗，馬上致電丈夫隨即安排到英國皇家倫敦醫院 (The Royal London Hospital)。

不過，醫生想盡一切辦法阻止妮可分娩，因為嬰兒存活的機會很小。醫生給予鎂和類固醇以延遲生命，但3天後被下令要緊急剖腹產子。妮可震驚第一次親眼見到Jibby只是一個身邊圍著醫護人員搶救的「838克」嬰兒，看起來更像是她在超聲波掃描中看到的胎兒，而不是正常的新生嬰兒。

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媽媽5度堅拒關維生器

在新生兒深切治療部病房（NICU）裡，Jibby接駁幾台監視器和一台生命維持器，妮可夫婦要選擇是否關掉生命維持器，他們都拒絕了。兩星期後，妮可才第一次抱起她的孩子。

「從醫護人員把Jibby放在我胸前的那起，我感到很特別和興奮，但我只能看到命懸一線，他真的呼吸困難。」於是把他放回保溫箱。之後情況每況下愈，器官開始壞死。

醫生更要切除Jibby部分腸子，再做一個造口袋才挽救了器官。兒子情況一直變壞，他們經常被問到是否想堅持下去，但他們不想放棄。妮可內心一直有掙扎，靠著信仰和病房小冊子的捱過5個月的病房時光。她說：「我記得當時我會迴避輔導員，因為自己還沒準備好，不要來和我說話，我深信Jibby不會死的！」

透過妮可和丈夫的努力和決心，兒子Jibby康復進度日漸好轉。（相片來源：IG:@nicole__dib）

四年後孩子快樂健康

兒子在出院幾個月後被診斷出患有腦癱影響行走，原因是他在新生兒深切治療部病房期間曾腦出血。經過很多次復康治療、打肉毒桿菌毒素減少肌肉痙攣和僵硬，其後他雙腿要戴著兩個不同的支架，兒子很堅強，康復進度不斷好轉。

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現在4歲的兒子Jibby仍在康復，亦是一個快樂健康的孩子，他克服了所有的困難，「因為Jibby正在走路、說話，而且越來越強壯。」她為兒子的一切感到自豪道：「我當時就知道隧道盡頭總會有光明，但我很感激我繼續前進，沒有放棄。」她坦言希望藉著他們的故事，為所有有同樣經歷苦況的家庭，帶給別人希望和激勵。

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責任編輯：王明芳

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