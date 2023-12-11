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【監守自盜】涉偷公司逾1197萬賭博炒股　51歲前會計文員認盜竊囚5年4個月

社會 15:32 2023/12/11

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涉偷公司逾1197萬賭博炒股，51歲前會計文員認盜竊囚5年4個月。（資料圖片）

51歲錶帶製造公司前會計文員涉於8年間，以虛假發票發出187張公司支票及修改收款人，將逾1,197萬元存入個人帳户，被揭發後還款逾13萬後被解僱，被告警誡下承認因嗜賭馬及炒股損手，偷款作還債用。涉案前會計文員今（11日）於高等法院承認盜竊罪，被判監5年4個月。暫委法官判刑時指，被告違反誠信，於7年間偷款作賭博及炒賣股票，除認罪外沒有其他求情因素。

被告賴卓宏（51歲），案發時為會計文員，承認1項盜竊罪，控罪指他於2008年11月3日至2015年7月7日期間，在香港偷竊一項據法權產，即偷取11,975,559元，屬一筆滙豐銀行有限公司欠下Bestrap Manufactory Limited（下稱BML）的財產，即該公司的財產。

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暫委法官引述求情指，被告父親患病及患自閉症兒子需特別照顧，其母及妻子亦先後患癌。自2008年始夫婦二人收入不敷應付，被告因未能清還信用卡債務，遂向銀行及財務公司借貸，並擬透過賭博及炒股解決，惟被告最終愚蠢犯案。代表律師同意本案有一定程度計劃，但手法並不精明，因款項去向最終亦會容易被追查。被告對事件深感後悔，已向公司作部份還款，事件亦對家人造成巨大壓力。

暫委法官判刑時指，被告違反誠信，受僱及獲信任處理公司帳目，就涉款金額計算，以105個月為量刑起點。被告於6年8個月期間，以虛假發票及涉開出187張支票，偷取款項用作還債及投資股票，公司因沒有購買保險，令公司蒙受全部損失，被告只還款13.2萬元，故只獲減刑3個月。暫委法官同意本案有所延誤，被告遭解僱後繼續工作維持生計，加上家庭遇上不幸，被告被捕至落案起訴期間承受一定壓力，酌情減刑6個月。暫委法官指被告7年間偷取之款項，悉數用於賭博及炒股，除適時認罪外，沒有其他求情因素，就控罪判監5年4個月。

案情指，案發時BML為錶帶製造公司，被告為會計文員，公司收貨後才向供應商支付貨款，由被告負責開出發票及公司支票，支票須經2名董事簽署核實。案發期間被告曾向兩間公司發出187張支票，涉款逾1,197萬元。公司管理層於2015年3月發現利潤持續下跌，調查下發現公司曾向該兩間已沒有業務往來公司支付貨款，被告被質問下承認自2010年偷去300萬元，其後承認偷去共逾611萬元，被告歸還13.2萬後被解僱。

被告於2015年8月18日被捕，警誡下承認偷去逾611萬元後存入個人帳户，因嗜賭及投資股票損手，遂作還債用。被告警誡下稱，提供虛假發票供公司授權人士簽署支票後，再以可擦掉原子筆修改收款人為自己，並將悉數款項存入個人帳戶。

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記者：林育慧

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