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捐贈器官｜妻猝逝遺愛人間捐器官　港男忍痛按遺願救6人　「可以幫人是好事」

醫健人物 16:50 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

愛妻猝逝捐器官，港男忍痛按妻遺願救6人：「可以幫人是好事」。

遺愛人間！一名港男的妻子10年前因病腦幹死亡，事主雖感痛心但仍謹遵妻子遺願，捐出對方器官，令6名器官衰竭者重獲新生。適逢今年香港器官舉行「大愛恩人秋祭」，他與一眾受贈者分享經歷，推廣器官捐贈活動。香港器官捐贈行動組召集人指，每年有少數器官衰竭病人因著大愛恩人的無私捐獻重獲新生，強調捐贈者及家人的奉獻值得大家去記念。

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愛妻猝逝捐器官救6人

53歲男子何健榮​，其妻於2018年進行腦血管瘤支架手術時，因併發腦出血，腦幹死亡。何先生雖然非常傷心，惟夫婦兩人早於十多年前，便於醫院取得器官捐贈宣傳單張，當時兩人一起簽署器官捐贈，承諾互相為對方執行遺願。

妻子腦幹死亡後，當器官聯絡主任詢問何先生會否考慮捐出妻子器官時，他徵詢妻子至親同意後，便立即表示願意，完成太太的遺願；最終成功捐贈6個器官，為6名器官衰竭者帶來新生。他憶述指，當日太太提議捐贈器官時，兩人皆認為是一件好事，沒有甚麼考慮和擔心，因此一口答應，並坐言起行簽了器官捐贈卡。他強調支持器官捐贈是發乎自然，「可以幫人是好事」。

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19歲女獲捐肝臟重獲新生

「大愛恩人秋祭」儀式中，有3名器官受贈者亦於現場分享感受，坦言非常感謝捐贈者大愛拯救。

其中19歲肝臟移植受贈者蔡泳莜，於3月大時被確診患上罕見遺傳病「肝醣儲積症」一型。自幼無法進食糖份及乳製品的她，19年來每天要飲5次玉米粉水，平均4、5小時飲一次；成長期間無論如何小心飲食，仍幾乎每兩個月便出現乳酸中毒，嘔吐、氣喘而需要入醫院，大大影響她的學習和生活。

最終她17歲時輪候肝臟移植，2年後終於有機會做肝移植手術。手術後，她如今已可回歸正常生活、精神亦大為改善。對此，她非常感謝捐贈者的偉大捐贈，改寫了她的人生。

肺臟感染險死 59歲母換肺後成運動好手

59歲曾接受肺臟移植的媽媽霍惠霞，14年前於嚴重弱能兒童院舍工作時感染豬流感，情況嚴重到需入住ICU插喉及使用呼吸機，肺功能只餘4成，並留下支氣管擴張的後遺症，被迫終止工作，提早退休。經過6年治療，其情況漸趨惡化，最終需要使用氧氣及呼吸機，完全無法出門。

直至5年前，她有幸獲得換肺機會，術後已回到正常生活，可以照顧丈夫、兒女，並且恢復運動習慣。今年她更參加了澳洲參加世界移植運動會草地滾球，以及到泰國參加第一屆移植人士法式滾球亞洲公開賽，奪金又奪銀。

18歲仔踼波時心臟驟停 救活後再因染疫併發心肌炎

另28歲接受心臟移植的李柏軒，自小發育正常，酷愛運動，足球是他最喜歡的運動之一。惟18歲時，當他在足球場上奔跑時卻突然暈倒，心臟驟停，其後確診肥厚性心肌病；醫生為他植入除顫器，此後無法再做劇烈運動。

栢軒努力維持身體健康，奈何於2019年感染新冠肺炎後併發了心肌炎，令心臟功能迅速衰退。最終他心臟衰竭，樓梯走不了、睡覺躺不平，終於在2022年使用人工心臟，並開始排隊等換心。經移植後如今已日漸康復，並可以重拾踢足球樂趣，如今準備重返職場，找一份正職工作。重生後，他再三感謝捐贈者並祝福捐贈者家人。

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感激捐贈者及其家屬無私奉獻

港腎臟基金會暨香港器官捐贈行動組主辦、華人永遠墳場管治委員會協辦的「大愛恩人秋祭」，至今已連續舉行6年，今年儀式於將軍澳華人永遠墳場「大愛恩人」紀念花園舉行。

昨日（10日）醫務衞生局局長盧寵茂教授，連同衞生署衞生防護中心健康促進處主任梁耀康醫生、醫院管理局聯網服務部(綜合臨床服務)總行政經理曾巧峰醫生、香港器官捐贈行動組代表、捐贈者家屬及多名受贈者共同出席活動，並獻花致敬。

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡醫生致詞時指，捐贈者家屬在親人離世、傷痛欲絕時，能夠決定捐出親人的器官，去拯救不相識的別人實在難得；而器官移植的病人在等待移植過程亦非常痛苦，因此不少受贈者都想趁活動，向各位恩人報告他們康復的情況，希望各位家屬因為他們的康復而感到安慰，奉上一把鮮花，表達他們無限的感激、感恩。

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