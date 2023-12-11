蒼鷺與少年丨監製鈴木敏夫爆主角就是宮﨑駿　大師會否退休仍是未知數

▲ 《蒼鷺與少年》

殿堂級動畫大師宮﨑駿電影新作《蒼鷺與少年》本周四（12月14日）於香港上映，監製鈴木敏夫早前特意為香港觀眾拍宣傳片段，不但親切地跟觀眾打招呼，更大爆電影主角真人原來代表宮﨑駿導演本人。至於今次電影想帶出的主題，鈴木敏夫則大賣關子，希望香港觀眾入場感受，自行思考。

對於電影在日本「零宣傳」的做法，鈴木敏夫解釋指：「我一直在思考關於日本的宣傳策略，最後得出最好的方法便是不做宣傳。因為宮﨑駿導演已經82歲，由《風之谷》以來製作了很多作品，大眾對宮﨑駿作品非常熟悉，早有既定的形象，所以對日本市場而言，『零宣傳』便是最好的策略。但世界每個地方都有不同做法，這些就交託給他們決定。」

他亦笑言這宣傳策略絕對是「大成功」：「正因為沒有宣傳，所以傳媒爭相訪問我為何如此，變相替電影做了大量的宣傳。」

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▲ 《蒼鷺與少年》

宮﨑駿會否退休？

鈴木敏夫提到有指《蒼鷺與少年》是宮﨑駿半自傳作品，他解釋：「主角真人其實就是代表了宮﨑駿的少年時代。這次的主角真人有別於過往宮﨑駿筆下的勇敢機智主角，反而初期性格有點陰沉，因此宮﨑駿初時曾擔心影響電影形象，不過最終決定真實呈現自己的少年時代。另外，故事裡真人經歷奇幻冒險後，得以成長，這點亦相當切合宮﨑駿一貫的作品風格。」

至於宮﨑駿影迷最關心的，當然是年屆82歲的動畫大師還會否繼續創作。鈴木敏夫坦言他也不知宮﨑駿導演的下一步計劃：「因為《蒼鷺與少年》在日本仍在上映中，宮﨑駿導演的心思仍放在這部電影之上。相信要到電影落畫、告一段落之後，他才會開始有空間考慮會否製作新的動畫。」

▲ 《蒼鷺與少年》

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