【區議會選舉】民建聯地區直選奪41席得票率逾4成　陳克勤：成績合乎預期

▲ 民建聯舉行記者會回應區議會選舉結果。 （梁偉榮攝）

區議會選舉結果今日出爐，民建聯主席陳克勤表示，民建聯共取得109席，分別是地區直選41席，地區委員會界別68席，地區直選中得票486839票，得票率41.7%，成績合乎預期。他又對今次選舉投票率滿意，認為是反映市民對新選制和區議會支持。

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民建聯今日舉行記者會，回應區議會選舉結果，陳克勤形容，選舉和平有序，雖然過程中出現電子派票系統故障，但問題得到及時處理。他稱，會要求民建聯的當選人立即開始籌備辦事處，開始為市民服務，也會在敗選選區開設辦事處。

對於有報道指，中央要求投票率三成，被問到中央是否滿意今次數字，陳克勤認為今次市民投票氣氛和熱情比以往大，市民認真從每個人候選人拿政綱和宣傳單。他又認為，今次氣氛熱烈，特別是特區千方百計地做宣傳，達預期效果。他對今次選舉投票比率是滿意，認為是反映市民對新選制和區議會支持。至於有關中央提的百分率，他指，「無正式從官方渠道聽到。」

對於電子派票系統故障事故，他認為，事故無可否認對選民投票有影響，對每個政團支持者都有影響，但認為選管會適當地「加時」，應可抵銷市民不便，他的團隊戰鬥到十一時半，都找到8至10個市民投票。

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記者：區綽彥