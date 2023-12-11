  • 28°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 14:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】民建聯地區直選奪41席得票率逾4成　陳克勤：成績合乎預期

政治 15:47 2023/12/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

民建聯舉行記者會回應區議會選舉結果。 （梁偉榮攝）

區議會選舉結果今日出爐，民建聯主席陳克勤表示，民建聯共取得109席，分別是地區直選41席，地區委員會界別68席，地區直選中得票486839票，得票率41.7%，成績合乎預期。他又對今次選舉投票率滿意，認為是反映市民對新選制和區議會支持。

點擊圖片放大
+3
+2

民建聯今日舉行記者會，回應區議會選舉結果，陳克勤形容，選舉和平有序，雖然過程中出現電子派票系統故障，但問題得到及時處理。他稱，會要求民建聯的當選人立即開始籌備辦事處，開始為市民服務，也會在敗選選區開設辦事處。

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

對於有報道指，中央要求投票率三成，被問到中央是否滿意今次數字，陳克勤認為今次市民投票氣氛和熱情比以往大，市民認真從每個人候選人拿政綱和宣傳單。他又認為，今次氣氛熱烈，特別是特區千方百計地做宣傳，達預期效果。他對今次選舉投票比率是滿意，認為是反映市民對新選制和區議會支持。至於有關中央提的百分率，他指，「無正式從官方渠道聽到。」

對於電子派票系統故障事故，他認為，事故無可否認對選民投票有影響，對每個政團支持者都有影響，但認為選管會適當地「加時」，應可抵銷市民不便，他的團隊戰鬥到十一時半，都找到8至10個市民投票。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥

相關文章

【區議會選舉】李家超高度關注系統故障　要求選管會成立專組調查
01:50 2023/12/11
【區議會選舉】李家超高度關注系統故障　要求選管會成立專組調查
【區議會選舉】宋芝齡攜愛犬拉票　李碧儀落淚：不斷被人誤傳夠票
16:24 2023/12/10
【區議會選舉】宋芝齡攜愛犬拉票　李碧儀落淚：不斷被人誤傳夠票
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
03:20 2023/12/11
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席

你可能感興趣

【區議會選舉】李家超高度關注系統故障　要求選管會成立專組調查
01:50 2023/12/11
【區議會選舉】李家超高度關注系統故障　要求選管會成立專組調查
【區議會選舉】宋芝齡攜愛犬拉票　李碧儀落淚：不斷被人誤傳夠票
16:24 2023/12/10
【區議會選舉】宋芝齡攜愛犬拉票　李碧儀落淚：不斷被人誤傳夠票
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
03:20 2023/12/11
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
民建聯 區議會 區議會選舉 陳克勤 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）