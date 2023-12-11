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靚媽精明眼丨小朋友零食避開不必要添加劑　營養學家推介10款較天然健康小食

兒童健康 18:49 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

營養學家Mandy Wong推介10款較健康小朋友零食。

【零食/小食/健康零食/兒童健康】小朋友都喜歡吃零食，不過市面上的零食琳琅滿目，家長應如何挑選？營養學家Mandy Wong（王敏寧）提醒，選購零食時應留意營養成分及添加劑，挑選較低卡、低脂、低糖及較少不必要添加劑的產品，她亦推介了10款較健康零食，供各位家長參考。

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Mandy於Facebook專頁發文，指選擇適合小朋友的小食，可為他們補充正餐攝取不足的營養和能量。很多家長挑選健康零食時都會著眼於是否低卡、低脂或無糖，但同時亦應留意成分表，選購含較少不必要添加劑的產品。

為此，Mandy推薦了10款較天然、健康的小食，點擊大圖看完整名單：

點擊圖片放大
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Greenday Kids 西蘭花脆脆

製作成分簡單，當中西蘭所估成分高達97%，一小包（9克）已有2克纖維。小朋友如有偏食習慣，家長可爭取餐間小食時間，選取較天然的小食，鼓勵他們認識食物。西蘭花脆脆的口感可增加小朋友對食物的興趣，培養小朋友認識不同蔬果。

Greenday Kids 士多啤梨脆脆

這款小食的成分只有兩個，其中士多啤梨佔98%。味道酸酸甜甜，以水果為首的小食，適合代替糖果或朱古力等甜食。而且一小包只有9克，35千卡，容易控制小朋友的進食量及糖分攝取。

Seapoint Farms 乾烤毛豆

若小朋友蛋白質攝取偏低，可利用餐間時間補充蛋白質，以幫助生長。當中尤其推介豆類小食，經乾烤製作的豆類小食不但可口，約四分之一包已有2隻雞蛋的蛋白質含量。

MadeGood 穀物波波

雖然堅果是不錯的小食，但堅果類屬於致敏食物之一，未必適合每位小朋友，而學校亦有機會禁止學生帶含堅果小食。故家長可留意挑選「Nut Free」，不含堅果的小食。其中，以燕麥及果乾製成的能量球小食，適合小朋友帶回學校。

gimMe 即食紫菜

挑選小朋友的零食時，以愈天然及少加工製作愈好，這款紫菜只有少許鹽及油調味，較為淡口，減低小朋友長大後容易偏好濃味食物的機會。

Seapoint Farms 南瓜籽紫菜脆片

紫菜、芝麻及南瓜籽均含纖維，半包紫菜脆片已有2克纖維，而熱量只有85千卡，不會影響正餐食慾。

Sahale Snacks 混合杏仁雜莓

這款小食只有杏仁、腰果、藍莓乾、蘋果乾等天然食材及加入少許鹽的堅果、果乾小食，屬於健康之選。但果仁的熱量一般偏高，小朋友如要注意體重，應留意進食分量。

四洲甘栗

成分只有甘栗，屬較天然的小食，亦可為小朋友提供碳水化合物，以補充能量。

Balance Power 能量棒餅乾（全麥可可）

這款餅乾加入了鐵質、鈣質及多種維他命，亦含少量纖維，能為小朋友補充部分正餐缺乏攝取的營養素。不過Mandy強調，不建議以餅乾作為正餐。

Yum Earth 有機維他命C糖

家長購買糖果時，可留意色素屬天然，還是人工色素。同時亦可留意糖果有否添加其他營養素，例如維他命C等。不過糖果屬高糖，不建議多吃，1至2粒為上限。

內容獲「營養學家 Mandy Wong」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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