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區議會選舉丨安德尊凌晨趕到票站撐緋聞女友　與宋芝齡身家同樣豐厚勁匹配

娛樂 16:36 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

安德尊與宋芝齡這對緋聞情侶疑幻似真！

區議會換屆選舉昨日（12月10日）舉行，今屆有藝人、KOL參選。當中灣仔地區直選候選人的自由黨宋芝齡，昨日攜愛犬Bro到街站拉票，其韓籍母親亦有現身街站，為宋芝齡撐場。

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【區議會選舉】宋芝齡攜愛犬拉票　李碧儀落淚：不斷被人誤傳夠票

而緋聞男友「大王」安德尊，雖然身在外地未能為宋芝齡拉票，但直到凌晨一時多，大王趕到灣仔「地方選區」票站皇仁書院支持宋芝齡。

期間二人一如既往互打一番，又咬耳仔表現親暱，兩人未有等候點票結果便雙雙離開，最終宋芝齡以3043票落選。

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錄影廠秒變婚禮

安德尊與宋芝齡合作主持TVB節目《流行都市》，二人不時在鏡頭前互窒大晒花槍，外界一直視他們為一對。早前，宋芝齡上載多張與大王穿上中式婚宴禮服的照片，令二人緋聞疑幻似真！

今年9月大王62歲生日，一班《流行都市》現任主持與昔日拍檔，預備蛋糕驚喜現身錄影廠為大王賀壽，宋芝齡一現身即令整個氛圍變得㷫烚烚，大王一手將宋芝齡入懷抱，女方不但沒有反抗，更笑得相當之冧，錄影廠秒變婚禮現場一樣！

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【流行都市】安德尊擁宋芝齡入懷慶生　錄影廠秒變婚禮眾人高呼：咀佢【有片】

身家同樣豐厚

45歲宋芝齡擁有中韓混血血統，這位「韓國通」早年開設韓文學校，近年更擴充吸金版圖，開辦補習班以及進軍金融界，成圈中隱形富婆。除經營生意外，她更涉足投資市場，考獲第一類證券交易牌照的她近年更「炒窩輪」。

瓣數多多的宋芝齡生活富貴，居住2000呎的半山豪宅，家中擁巨型露台，坐擁無敵維港海景以及環境優美，除了大搞派對外，她又會在此醃泡菜。

此外，宋芝齡更養寵物名種波索獵犬（Borzoi），價值不菲，身價至少10萬，她更安排三名傭人貼身服侍。

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被譚小環封為「安億萬」

而62歲「大王」安德尊（原名秦錦添）背景一向成謎，曾被好友譚小環踢爆是「安億萬」，在元朗有地被稱為「元朗地王」。

有傳他有龐大家族生意，在加拿大擁有多個物業，身家以億計算。不過，大王向來作風低調，不但積極行善，還不時請同事食飯，接工作亦不問薪酬，是「禾桿冚珍珠」的富豪。

安德尊與宋芝齡身家同樣豐厚，十分匹配。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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