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【簡約公屋】下一批1.3萬伙斥資約$98.4億　市區改建校舍起多600伙

社會 16:34 2023/12/11

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九龍灣一間空置校舍將改建成簡約公屋。（資料圖片）

房屋局計劃向立法會申請98.4億元撥款，推展第二批1.3萬伙簡約公屋，單位預計造價較年初估算平。港府目標今個財政年度取得撥款，2027/28年前落成兩期共3萬伙。

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據房屋局向立法會提交文件稱，第二批簡約公屋的高層單位平均造價，預算59萬元，低過年初估算65萬元；每平方呎建築成本約1,800元，也較年初估算平約5%。

為加入更多市區選址，房屋局建議改裝5間舊校舍作簡約公屋，共增加約600伙，有3間位於觀塘、1間在黃大仙、1間在上水，改建後會提供較多大單位。

不過從成本效益角度考慮，港府將不再推展上水蓮塘尾項目，減約1,100伙；小欖樂安排項目亦減800伙。不過政府再物色出馬鞍山恆光街項目，有860伙，亦增加柴灣及屯門兩個項目的單位密度，再多400伙。

一加一減下，港府目標提供3萬伙簡約公屋的目標，將維持不變。

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記者：吳卓峰

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