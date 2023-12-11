明星育兒︱17歲張童從不看影帝爸爸電影　張家輝不追問女兒志向：要多諒解她

▲ 張家輝適當時候會收口。

【張家輝/好爸爸/影帝/名人親子】圈中影帝爸爸張家輝罕談家庭生活，他與同是演員的關詠荷育有一女張童，現年已經17歲。對於女兒的志向，好爸爸張家輝表示不會逼女兒回答，「我哋呢啲好知掟，一見佢唔係好想講就唔問㗎喇！」訪問期間Do姐（鄭裕玲）問到女兒長大了有自己的朋友，會否不理啋他？對此家輝則謂：「有時造成這些情況，我先檢視自己，要諒解她多一點。」懂得站在女兒的角度去想，果然是好爸爸。

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影帝張家輝日前接受鄭裕玲主持的網絡節目《The Do Show》訪問，席間罕談女兒的志向，更分享夫妻相處之道。張家輝分別於2009年及2014年憑主演作品《証人》與《激戰》兩度成為影帝，但原來女兒從來都沒有看過爸爸的電影，更不會覺得自己有個影帝爸爸好威。張家輝說：

我問佢點解，佢又依依哦哦，咁我又冇逼佢睇、搵牙籤撐佢對眼一齊睇，咁唔睇咪唔睇囉，冇所謂。

而作為星二代的張童，有沒有意思入娛樂圈，張家輝想了想，表示對方沒有很正面回答：「佢冇話想，又冇話唔想，唉，我哋呢啲好知掟，一見佢唔係好想講就唔問㗎喇。」Do姐追問對方，女兒17歲應該有自己的志向，會不會長大後有自己朋友而不理爸爸，對此家輝就表示，「有時造成這些情況，我先檢視自己，要諒解她多一點。」並指女兒逐漸長大已有自己朋友，他亦開始學習放手。

▲ 張童沒有看爸爸的電影，家輝表示「咁我又冇逼佢睇、搵牙籤撐佢對眼一齊睇，咁唔睇咪唔睇囉，冇所謂。」（影片截圖）

張家輝曾接受TOPick訪問談及父女情，在他的眼中，女兒永遠都是小孩子，不想孩子大得太快，更加不想她太早熟變「老人精」。不過，女兒就少有送生日禮物給他，「年年都是求求其其寫張生日卡。」

家輝與女兒的相處就像朋友，亦有助他每次投入拍攝為人父親的角色，「演戲本來就是出賣自己親人和經歷的工作，作為父親怎樣愛錫關懷女兒，一定是日常的生活經驗。」

張家輝收工後時間都放家庭

太太關詠荷於2006年以42歲高齡誕下女兒張童，之前曾2度流產，得來不易的孩子令關詠荷更重視家庭而減產，最後於2013年播完《情逆三世緣》後淡出幕前，專心相夫教女。關詠荷曾接受傳媒訪問時說過，自己雖然不甘心放棄事業，但事業與家庭之中，她永遠都會選擇家庭。

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張家輝談兩次夫妻浪漫回憶

而張家輝在Do姐的訪問中曾提到，自己的時間都用在家庭上跟太太相處，「收工後多數留在屋企，幾乎零外出或應酬朋友」。他又分享兩次夫妻浪漫回憶，「我啱啱過無綫嗰時拍緊劇哮喘，佢就飛咗去內地拍劇，突然我有兩三日假，於是我就上去探佢，我冇通知佢，淨係問劇組佢哋嗰日喺邊度拍，當時佢化緊妝，我突然山長水遠去到坐喺佢後面，佢化化吓妝擰轉個頭，嚇到『嘩～』咁嘅樣，哈哈哈，嗰刻我好記得。」

第二件事是，有一個財閥曾三度向張家輝大讚關詠荷人靚戲好，表示十分喜歡女方，本來張家輝不以為意，未料令他多次發「惡夢」，夢見太太向他提出分手，且他一次比一次喊得犀利：「我發夢喊，喊到我醒咗擘大眼都仲喊緊，然後我猛嗌佢返嚟：『冇陰公呀你又離開我』，跟住我發現原來聽呢個人講咗咁多次，我入咗腦，佢好似……係咪想搶走我老婆？」

其實張家輝一向是圈中出名的愛妻號，在2014年，張家輝於33屆香港電影金像獎憑《激戰》再獲影帝時，公開感謝關詠荷為家庭付出。

她為這個家付出了太多，我才可以把所有精力投放在演戲上，太太是我在娛樂圈最大的收穫！

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責任編輯：陳麗薇