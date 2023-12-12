支援內地學生來港升學   首設大灣區教育展提供全方位資訊

隨著疫後復常，內地與香港全面通關，不少內地持單程證學生重新赴港升學，加上高才通計劃實施，亦有愈來愈多內地「高才」帶同子女來港。這一年接獲大量插班申請的明愛馬鞍山中學及聖士提反堂中學，皆著重提供多元教學配套及支援，助他們盡快適應本地校園生活，並致力推動文化共融，讓兩地學生各展所長之餘，更可透過加強交流達致優勢互補。

作為全港13間提供就學及住宿配套的學校之一，亦是一所文法中學，明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮指出，學校提供政府津貼的宿位，每月連同食宿費用約為440港元。宿舍內特設1名舍監及7名宿舍導師，當中5人是社工，藉此寄宿配套正有助內地新來港學童迅速融入全新的學習環境。因此，在疫情過後，申請入讀該校的內地學生很快已回復到疫前水平。

▲ 明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮指出，學校提供政府津貼的宿位，讓內地來港學生可透過在宿舍生活，迅速適應並增加對學校的歸屬感。

寄宿提升歸屬感 提供英文補課

「宿舍每個樓層各具不同主題，包括Loving（關愛）、Leading（領導能力）及Learning（學習能力），貫徹明愛教育服務部培育學生兼備這三大特質的教學宗旨，同時增加對學校的歸屬感。」曹校長稱，除了宿舍導師與教職員共同照顧宿生外，每個樓層也有高年級的學生擔當輔導角色，幫助新生投入在校寄宿生活，如學習使用洗衣機等，配合每個星期舉行集體清潔及長跑活動，逐步鼓勵學生提升自我管理能力及團隊精神，並實踐健康生活。」

在課堂教學方面，曹校長強調，明愛馬鞍山中學配備雙班主任制，加強對兩地學生的學習支援。與此同時，因應內地學生在中文及數學等科目的成績較具優勢，該校為內地學生進行點對點的生涯規劃時，與本地學生亦略有所不同，一方面根據他們的潛能進一步發揮所長；另一方面則通過額外的補課，助他們改進相對較弱的英文聽說能力。

▲ 聖士提反堂中學校長麥偉麟稱，學校在中一及中二特設「三班主任」制，配合為學生累篤成功經歷，全面關顧學生的學習及成長需要。

初中設三班主任制 締造學習成功經歷

位處中西區的聖士提反堂中學，疫後同樣不斷收到內地學生提交插班申請，迎來一個又一個高峰期。該校校長麥偉麟指出，唯一不同的是疫前普遍以廣東省的學生為主，多是基於家庭園聚；疫後則多了雙非的同學來港讀書，他們的雙親多留在內地，而由香港的親戚照顧，也遍及廣東省以外地區，包括山東、貴州及福建等，對廣東話完全沒有認識，衍生若干需要特別照顧的情況。

「本校在最多內地學生入讀的中一及中二設立了三班主任制，藉此讓一位班主任可專注照顧10位同學，方便照顧他們的學習及校園生活需要。」麥校長直言，秉持「相信成功經歷能推動學生進一步成功」的理念，聖士提反堂中學在廣及全校學生參與的拔尖補底課程以外，更為內地學生度身訂造廣東話學習課、英語增潤班，以及共融體驗課等支援項目，助他們易於適應並融入香港的校園及社會生活，更重要是慢慢累積成功的經歷，對未來藉繼續升學實現理想更具信心。

持續更新軟硬件 引入醫護教育

為持續提升教學質素，麥校長稱，聖士提反堂中學不斷更新軟硬件，繼成功申請優質教育基金，斥資150萬建立設備完善的舞蹈館後，本學年亦開設了「夢想啟航社區學苑」親子學習活動，與社區共享校園新設施，當中包括「堂中航空夢工場」、「21世紀VR創意學習中心」等，令學生可透過嶄新的數碼科技，藉VR（虛擬實境）體驗中國古代歷史場景及詩詞的意境，同時探索現今國家建設及科技進程。藉此更可讓內地學生發揮在中文、科學及國民教育的所長，引領本港學生了解內地國情及發展現況。

「踏入2023年，本校成為明愛教育服務部首間推展醫護教育的中學，分別於初中及高中設立普及教育及專才教育，為不同學習領域注入醫護知識。如在中文科引入中藥學習、在科技與生活科請來營養師講授營養學，以至邀得沈祖堯醫生拍攝短片，分享醫護工作的信念等。」曹校長續說，早前明愛教育服務部與北京同仁堂及復康會並簽署了合作備忘，讓該校學生可到藥廠及地區康健中心參觀，全方位裝備他們的醫護知識和醫護心腸，為日後作出更全面的職涯規劃作好準備。

兩間學校將聯同本港逾百間中、小學，共同參與由12月15至17日在亞洲國際博覽館舉辦的第一屆「大灣區香港學校教育展覽」，規模冠絕全港，助更多內地學生家長了解本地學制、收生要求及學校配套等，以便為子女在升學上作出合適的選擇。

第一屆「大灣區香港學校教育展覽」

主辦機構：香港直接資助學校議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港資助小學校長會

合作夥伴／承辦機構：STEM PLUS

日期：12月15至17日（星期五至日）

時間：上午10時至下午7時

地點：亞洲國際博覽館

網址：https://www.schoolexpo.hk

登入以下網頁索取免費展覽門票（名額50個）：

https://forms.gle/tjM7jyVUcarp3PUz9

（特約）