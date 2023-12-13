考起家長︱小一女兒英文功課 「哪個單詞與其餘不同？」 媽媽被考起網上求答案

▲ 媽媽網上貼小一女兒題目求解答.

現今孩子們的功課可謂五花八門，有時小學的題目亦分分鐘考起不少家長，近日有人在Facebook社團中貼上小一女兒的題目，向各家長尋求答案，引來網民們議論紛紛，豈料不少人都答錯題目。

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五個單字中選出不同的

近日外國一名母親於Facebook社團「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」發帖，將小一女兒的作業一條題目截圖，請網民幫忙解題，題目中列出了5個單字，包括 friend（朋友）、egg（雞蛋）、toothbrush（牙刷）、desk（桌子）和 silver（銀），題目要學生揀「哪個詞與其他不同？」，更要解釋原因。

▲ 這道題目叫學生從5個單字中揀出不同的，並要解釋原因。

帖文曝光後引發網友熱論，很多人都認為是 friend，因為其他東西都是物件，只有朋友是生物，但是也有人認為是「銀」，因只有它是形容詞，其他都是名詞，不過有人說將「銀」看成金屬，也算是名詞。後來名家長根據老師的答案，指正確答案為「銀」，即正如網民所指，銀是形容詞，形容顏色，而其他4個都是名詞。

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責任編輯：王明芳