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育兒之道丨家長必睇每日要做這3件事　促進孩子大腦發育

兒童健康 16:58 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

兒童心理學博士分享，每日要做這3件事，促進孩子大腦發育。

【兒童心理/家庭教養/育兒之道/兒童健康】每個小朋友都是未知數，有著無限潛能及可能性。兒童心理學博士Dr. Rosa Kwok就在社交平台分享，原來家長如每一天都有跟孩子做這3件事，就能促進小朋友大腦發育，協助孩子日後發展。

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1. 益智遊戲

玩益智遊戲能教導孩子很多事。以層層疊、梯盤棋等為例，當孩子在玩棋時，他會學習到自己先行一步棋，然後就要等待他人行一步，再之後才再輪到自己；因此在玩樂的過程中，就會教導孩子要輪流來，要懂得與別人分享，同時也能在遊戲中，教導孩子社交技能。

2. 到公園走走

每天抽一些時間，陪孩子到公園走走、看看海，或是騎單車，都是促進孩子發育的好事。人如果在一天內對太陽的時間不足，便會容易變得暴躁，因此想孩子大腦發展得好，就要進行預防孩子情緒過於波動的活動，每天抽時間讓孩子到公園走走。孩子在接觸到陽光後，大腦會產生安多酚，從而狀態便會變得好一點。

3. 講故事

講故事不但能提升孩子的語文能力，當小朋友聽故事時，他會先提升接受語言的能力，而語言能力也是要靠孩子先多聽，然後說話能力才能隨之上升。而更重要的是，如果這些故事能與孩子在學校中發生的事有所呼應，我們也能藉著不同故事教導孩子，當面對不同挑戰時，應如何處理。

文章獲授權轉載，原片【見此】

想知道更多兒童心理學的資訊，可以瀏覽郭博士的文章：https://drrosakwok.com/

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責任編輯：王明芳

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