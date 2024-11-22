育兒之道｜家長必睇每日做這3件事　刺激孩子大腦發展培育資優兒

▲ 兒童心理學博士Dr. Rosa Kwok分享，家長每日跟孩子做這3件事，能促進孩子大腦發育。

【兒童心理/育兒方法/刺激大腦方法/兒童健康】每個小朋友都是未知數，有著無限潛能及可能性。兒童心理學博士Dr. Rosa Kwok就在社交平台分享，原來家長如每一天都有跟孩子做這3件事，就能促進小朋友大腦發育，協助孩子日後發展。

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刺激大腦發育｜1. 益智遊戲

玩益智遊戲能教導孩子很多事。以層層疊、梯盤棋等為例，當孩子在玩棋時，他會學習到自己先行一步棋，然後就要等待他人行一步，再之後才再輪到自己；因此在玩樂的過程中，就會教導孩子要輪流來，要懂得與別人分享，同時也能在遊戲中，教導孩子社交技能。

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刺激大腦發育｜2. 到公園走走

每天抽一些時間，陪孩子到公園走走、看看海，或是騎單車，都是促進孩子發育的好事。人如果在一天內對太陽的時間不足，便會容易變得暴躁，因此想孩子大腦發展得好，就要進行預防孩子情緒過於波動的活動，每天抽時間讓孩子到公園走走。孩子在接觸到陽光後，大腦會產生安多酚，從而狀態便會變得好一點。

刺激大腦發育｜3. 講故事

講故事不但能提升孩子的語文能力，當小朋友聽故事時，他會先提升接受語言的能力，而語言能力也是要靠孩子先多聽，然後說話能力才能隨之上升。而更重要的是，如果這些故事能與孩子在學校中發生的事有所呼應，我們也能藉著不同故事教導孩子，當面對不同挑戰時，應如何處理。

文章獲授權轉載，原片【YouTube頻道】。

想知道更多兒童心理學的資訊，可以瀏覽郭博士的文章。

同場加映：哈佛研究4大方法培育成資優尖子

父母不聰明但能為孩子提供良好環境，也很可能培養出高智商孩子。哈佛大學科學家曾得出結論：「智力不僅僅由遺傳影響」，反映後天培育同樣重要，當父母抓住良機，孩子的智力就能大大提升。美國哈佛大學兒童行為心理學教授Richard Weissbourd和團隊進行研究，發現兒童的大腦的發育過程分為3個階段，自嬰兒出生一刻，已進入大腦發育的首個高峰期。而哈佛團隊以下提出的培育方法，與以上郭博士提出的建議也類近，家長可多參考！

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延伸閱讀：哈佛研究︱捉緊孩子3次大腦發育黃金期 4大方法培育成資優尖子

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