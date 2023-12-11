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加拿大移民｜港女移民加國開支大自爆苦況　月打3份工無錢淨慘住地下室

育兒資訊 17:19 2023/12/11

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一名移民加拿大的港女向傳媒透露生活苦況，自爆目前每月打3份工但開支大無錢淨，只能租住地下室。

【加拿大移民/移民加拿大/移民】加拿大是港人移民熱門國家，已移民的港人表面風光，實際有苦自己知。路透社於9日報道，由於加拿大生活成本高及出租房屋短缺，導致很多移民加國的人被迫離開。其中一名受訪的移加港女慨嘆生活迫人，現時只租往地下室，每月打3份工只僅僅夠生活。

據報道指，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）把移民視為應付加拿大人口老化及人口增長放緩問題的主要武器，並希望藉此推動經濟增長。加拿大統計局（Statistics Canada）指出，以上政策令今年加拿大的人口增長，是逾60年以來最快。

不過，人口增長速度正在逆轉。移民倡導組織加拿大公民研究所（Institute for Canadian Citizenship、ICC）最近的一份報告顯示，2019年離開加拿大的移民比例創下了20年來的新高。雖然數字在疫情封城期間下降，但加拿大統計局數據顯示，數字於近兩年再度回升。在2021年，離開加拿大的移民人數為8萬5927人，2022年則有93,818人離開，而2023年首6個月，已約有4.2萬人離開加國。

移加港女$3,700租地下室

路透社採訪了6名因生活成本高而離開，或準備離開加拿大的移民人士，其中一人是25歲的香港女子Cara。她在2022年以難民身分移民加拿大，現在她在多倫多東部士嘉堡（Scarborough）租了一間地下室公寓，每月房租650加元（約3,700港元），約佔其每月收入的30%。

我從沒想到原來在西方國家，只租得起地下室的房間。

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加拿大最低工資約95港元

她現時每月打3份兼職工，賺取安大略省（Ontario）每小時16.55加元（約95港元）的最低工資，並成功進入成人學校讀書，獲得大學學分。「我幾乎花光每一分錢。」她表示在香港，每個月仍可以儲起約3分1人工，但現在卻每月「清袋」。她有感自己被困，很想離開。

只要有機會離開，我就會抓住機會。

一家三口移居溫哥華 一個月回流

另有不少移民加拿大的中港家庭亦有感物價高企，難以生活。在今年4月，有來自廣州的媽媽全家移居溫哥華僅一個月，就決定回流中國，她直言當地物價超高，一個月便花掉26萬，文化差異和住屋問題亦令她受盡委屈，而最令她接受不到就是女兒在學校受到欺凌，最終決定及時止蝕。

她直指溫哥華的物價高昂，如果想煮中菜，買餸就非常貴，因4條蔥近4加元（約23港元）、一條青瓜3加元（約17港元），她還列出在加拿大首個月的基本開支，讓有意移民加拿大的家庭參考。

一家三口移民加拿大首月開支表

諮詢700加元（約4,021港元）
旅遊簽證2,070加元（約1.19萬港元）
女兒學生簽證4,900加元（約2.8萬港元）
女兒一年學費1.68萬加元（約9.65萬港元）
3人機票1.9萬人民幣（約2.1萬港元）
民宿（5晚）3,035人民幣（約3,400港元）
租屋（2個月）5,200加元（約3萬港元）
租屋押金1,300加元（約7,500港元）
買車2.6萬加元（約14.9萬港元）
+850加元（約4,900港元）手續費
保險1,065加元（約6,120港元）
電話費（1個月）204加元（約1,170港元）

最後，該名媽媽認為既然一家無法融入加國，決定及時止血。她賣車、賣傢俬、處理退學等事宜，汽車則賣了1.8萬加元（約10.3萬港元），然而女兒學費、租房押金等則無法退還，最終一家在今年3月下旬回流。

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責任編輯：王明芳

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