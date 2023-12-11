萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角完整入圍名單　《新聞女王》佘詩曼李施嬅戲內鬥到戲外

▲ 佘詩曼和李施嬅都憑《新聞女王》角逐視后。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，在今日（12月11日）於電視城舉行記者會公布《萬千星輝頒獎典禮2023》的入圍名單。

因為以女演員為主導的TVB台慶劇《新聞女王》成熱話，因此今年視后之爭成為焦點，佘詩曼和李施嬅都憑《新聞女王》角逐女主角。另外，同樣屬實力派的《廉政狙擊》胡定欣、《有種好男人》李佳芯亦入圍。此外還有一直受TVB重用《法言人》林夏薇、《你好，我的大夫》蔡思貝亦有份角逐視后。

最佳女主角入圍名單：

01《有種好男人》李佳芯

02《黃金萬両》薛家燕

03《新四十二章》龔嘉欣

04《新四十二章》江嘉敏

05《廉政狙擊》胡定欣

06《廉政狙擊》蔡思貝

07《隱形戰隊》唐詩詠

08《隱形戰隊》劉佩玥

09《法言人》林夏薇

10《一舞傾城》陳法蓉

11《一舞傾城》姚子羚

12《隱門》黃智雯

13《隱門》湯洛雯

14《靈戲逼人》龔嘉欣

15《破毒強人》胡定欣

16《破毒強人》張曦雯

17《寵愛 Pet Pet》林夏薇

18《你好，我的大夫》蔡思貝

19《香港人在北京》吳若希

20《香港人在北京》 蔡潔

21《羅密歐與祝英台》陳茵媺

22《羅密歐與祝英台》游嘉欣

23《叠影狙擊》 周秀娜

24《新聞女王》佘詩曼

25《新聞女王》李施嬅