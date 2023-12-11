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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角完整入圍名單　《新聞女王》佘詩曼李施嬅戲內鬥到戲外

娛樂 17:18 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

佘詩曼和李施嬅都憑《新聞女王》角逐視后。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，在今日（12月11日）於電視城舉行記者會公布《萬千星輝頒獎典禮2023》的入圍名單。

因為以女演員為主導的TVB台慶劇《新聞女王》成熱話，因此今年視后之爭成為焦點，佘詩曼和李施嬅都憑《新聞女王》角逐女主角。另外，同樣屬實力派的《廉政狙擊》胡定欣、《有種好男人》李佳芯亦入圍。此外還有一直受TVB重用《法言人》林夏薇、《你好，我的大夫》蔡思貝亦有份角逐視后。

最佳女主角入圍名單：

01《有種好男人》李佳芯
02《黃金萬両》薛家燕
03《新四十二章》龔嘉欣
04《新四十二章》江嘉敏
05《廉政狙擊》胡定欣
06《廉政狙擊》蔡思貝
07《隱形戰隊》唐詩詠
08《隱形戰隊》劉佩玥
09《法言人》林夏薇
10《一舞傾城》陳法蓉
11《一舞傾城》姚子羚
12《隱門》黃智雯
13《隱門》湯洛雯
14《靈戲逼人》龔嘉欣
15《破毒強人》胡定欣
16《破毒強人》張曦雯
17《寵愛 Pet Pet》林夏薇
18《你好，我的大夫》蔡思貝
19《香港人在北京》吳若希
20《香港人在北京》 蔡潔
21《羅密歐與祝英台》陳茵媺
22《羅密歐與祝英台》游嘉欣
23《叠影狙擊》 周秀娜
24《新聞女王》佘詩曼
25《新聞女王》李施嬅

撰文 : TOPick柴犬出動

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