升中面試︱德望學校中一設親子面試　校長親述兩大忌：家長別搶答

▲ 德望學校校長分享中一面試貼士。

擁有69年歷史的傳統直資女校德望學校，以培育新一代女性領袖為目標，學生在學術、音樂、運動等各方面都有出色表現，因此吸引不少家長為女兒報讀。德望將於下月起進行中一招生面試，校長Dr. Gary James Harfitt及周志洪副校長表示，期望學生表現自信和真實的一面，亦會透過親子面談了解家庭互動。

位於九龍清水灣道的德望學校，是本港傳統直資女名校之一，幼稚園部、小學部及中學部在同一校舍。中學以英語為主要教學語言，學生在公開試成績優異，在2013年、2018年及2023年各出產過一名7科5**狀元。

德望學校在校際音樂節、朗誦節和田徑比賽等都有出色表現，德望學校校長DR. Harfitt強調，校方致力提升學生自信，鼓勵她們參與不同活動，是否獲獎並非最重要，最重要是敢於挑戰，勇於作出改變。

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德望學校中一申請

德望學校2024至25年度中一申請已於11月截止，中一學額為246個，會預留一定學位予德望小學畢業生，但沒有固定名額，每年會因應申請人數及符合校方標準的學生數量而定，德望學校亦歡迎其他小學畢業生報讀。

德望學校收生準則

根據德望學校網頁資料，中一收生遴選過程包括兩部分：

項目 比重 根據個人簡歷表（Portfolio）中提供的文件作初步篩選 75% 面試表現 25%

校方會根據個人簡歷表，甄選合適的申請者參與第一次面試，而初步遴選的評選準則如下：

項目 比重 學業成績及操行 50% 課外活動表現、校內服務及特殊才藝 25%

德望學校設兩輪面試

德望學校面試分為兩輪，首輪面試於2024年1月6日舉行，學生會以英文及普通話進行面試，考驗學生的解難能力、邏輯思考及溝通技巧；通過首輪面試的申請人及其家長，會獲邀進行於1月16日至27日期間進行第二輪面試。另外，校方亦會個別邀請在體育或音樂方面有傑出表現的申請者作技能測試。

德望學校校長Dr. Harfitt指出，第一輪面試會有個人和小組環節，當中包括朗讀及討論，了解申請人的學術能力，第二輪面試會面見學生及家長。

Dr. Harfitt表示，雖然德望學校校方有草擬一些面試題目，但他們不會跟著問，只會跟學生及家長閒聊，過往曾問過學生自我介紹、分享與好朋友或與家人的活動等，有時他聽得出學生回答一些她們認為校長會喜歡聽到的答案，但Dr. Harfitt坦言，希望學生能自信地表現真實自我，不要害怕跟「鬼佬」對話。

德望校長分享面試貼士

他過往見過部分學生背稿，當他聽出是預備好的講稿，會打斷對方問其他問題，例如學生說到自己閱讀，他就會問對方最近看了甚麼書，如果學生預備了一本書的內容，他會再叫學生說另一本書的內容，可以看到她們真實的說話組織和英語能力。

周志洪副校長補充，校方亦希望透過親子面試，了解申請人與父母的關係，親子之間的互動，家長是否了解學校的教學理念，學校深信家校合作才能給予學生最好的成長環境。Dr. Harfitt提及，以往見過家長搶答題目，他明白家長都有壓力，有時見到家長比學生更緊張，

當家長搶答，我會直接說「不如你讓女兒說吧」，其實大多數家長都是關心女兒，希望她們表現得好。

德望學校會在2024年2月16日或之前，以郵寄形式通知獲取錄及候補的申請者。德望學校2023至24年度本地生學費，中一至中三為每年$35,000，中四至中六$45,000，而2024至25年度學費將在教育局審批後公布，學費或有所調整。

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記者：林愛娜