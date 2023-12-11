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【區議會選舉】新民黨共取15席　葉劉淑儀：電子選民登記冊故障影響成績

政治 17:04 2023/12/11

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新民黨區議會選舉總結記者會。（朱永倫攝）

區議會選舉結果今日出爐，新民黨在直選派出17人，奪得5席，地區委員會界別則取得10席。新民黨主席葉劉淑儀表示，十分滿意新民黨取得的成績，形容是「大豐收」，但認為電子選民登記冊昨晚出現系統故障，影響了新民黨的成績，明言會在立法會跟進，但資源所限，不會作選舉呈請。

對於新民黨在港島地方選區全軍覆沒，葉劉淑儀表示，今次選區劃大，參選人在短時間內難以將工作層面擴展到更多地方。

她認為，投票率達27.54%已屬相當不錯，代表建制派的支持者都出來支持新選舉制度，而每小時的投票率與2021年立法會選舉十分接近是難能可貴，因為區議會的層次跟立法會不相同。

另外，葉劉淑儀不滿今次選舉不斷遭人抹黑，「有市民走過來跟我說，我不投票給你，因為你取消2元乘車優惠。」葉劉淑儀強調，從沒要求取消相關優惠，希望下屆選舉不會再出現抹黑的情況。

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記者：戴朗希

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