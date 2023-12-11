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萬千星輝頒獎典禮2023丨東張女神Ivy備受TVB力捧　廖倬竩加入《東張西望》3個月獲提名

娛樂 17:22 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

東張女神廖倬竩（Ivy）獲提名萬千星輝頒獎典禮最佳女主持。

TVB節目《東張西望》盛產多位東張女神，節目播出至今一直深受觀眾愛戴。

適逢TVB公布萬千星輝頒獎典禮公布提名名單，新任東張女神廖倬竩（Ivy）入行不久便獲提名最佳女主持，備受TVB力捧。

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廖倬竩加入《東張》3個月

廖倬竩（Ivy）說：「今日真的很多謝公司提名我，我沒想過我可以搖身一變，由港姐變成財經主播，現在做了《東張西望》短短3個月，被提名成為最佳女主持。」

她感謝《東張》團隊，「如果沒有他們的支持，做專題前需要做很多不同的準備，沒有導演和Writer一直以來給予機會我去發揮，那效果不會那麼理想，不會那麼好。」

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（TVB截圖）

感謝TVB給機會

她又呼籲大家支持她，「真的很多謝公司，多謝團隊給我那麼多機會。大家請投我一票，也是支持團隊的努力。」

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