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【着數優惠】會展冬日美食節大抽獎 逢抽必中獎金獎品達39.3萬

休閒消費 17:26 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

第21屆香港冬日美食節將於12月23日在灣仔會展開鑼，今年將設6大美食專區，精選產品低至$1。

而一連5日(由2023年12月23日至27日)的冬日美食節中，大埔振興以嘉年華主題，希望位位顧客都人人有獎，有得拎有得玩又有得食， 最緊要開心！

5天冬日節一共送出價值$393,000 獎金獎品，點玩都會中獎！ (攤位編號：3G01-3G04，共 4 個攤位) 主題為「振興丸俠撐冬日，豪派獎品 3,000 份」。

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振興於冬日節共送出近40萬獎金獎品。

顧客只需要憑收據/熟食碗到攤位遊戲換取「牛丸」，去旁邊攤位 look 牛丸，點碌都會有獎! 更推出每日限時優惠，設有 2 款溫暖又窩心的早鳥優惠，一共 5 天再送出價值$53,000。 每日頭 50 名於早上 10 點及下午 3 點派發，總共 1,000 份:

三文魚魚皮擁有 MSC 認證，由挪威入口，亦是純手工製作，食得安心。

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