萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角完整入圍名單　陳豪馬國明周嘉洛手執3項提名

▲ 馬國明分別憑《法言人》、《隱形戰隊》、《新聞女王》入圍爭視帝。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，在今日（12月11日）於電視城舉行記者會公布《萬千星輝頒獎典禮2023》的入圍名單。

當中焦點之一最佳男主角入圍名單內，《萬千星輝頒獎典禮》的常客陳豪、馬國明，以及受大台力捧的周嘉洛，均分別獲得三項提名。而陳展鵬及黃宗澤則有兩套兩項提名。

不過，最令人驚喜是「豹哥」單立文憑《愛‧回家之開心速遞》入圍爭視帝。另外尚屬新人的阮浩棕憑《靈氣逼人》挑戰一眾前輩爭最佳男主角，反映TVB對他的重用。

萬千星輝頒獎典禮2023丨公布入圍提名名單 佘詩曼有望憑《新聞女王》第3度封后

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最佳男主角入圍名單：

01《愛‧回家之開心速遞》單立文

02《有種好男人》馬德鐘

03《有種好男人》吳偉豪

04《新四十二章》陳豪

05《新四十二章》周嘉洛

06《廉政狙擊》黃宗澤

07《廉政狙擊》吳卓羲

08《隱形戰隊》馬國明

09《隱形戰隊》陳山聰

10《法言人》馬國明

11《一舞傾城》楊明

12《隱門》陳展鵬

13《靈氣逼人》張振朗

14《靈氣逼人》阮浩棕

15《破毒強人》陳豪

16《破毒強人》蕭正楠

17《寵愛Pet Pet》周嘉洛

18《你好，我的大夫》何廣沛

19《香港人在北京》陳展鵬

20《香港人在北京》洪永城

21《羅密歐與祝英台》陳豪

22《羅密歐與祝英台》周嘉洛

23《叠影狙擊》黃宗澤

24《叠影狙擊》黃浩然

25《新聞女王》馬國明

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