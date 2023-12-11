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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角完整入圍名單　陳豪馬國明周嘉洛手執3項提名

娛樂 17:44 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

馬國明分別憑《法言人》、《隱形戰隊》、《新聞女王》入圍爭視帝。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，在今日（12月11日）於電視城舉行記者會公布《萬千星輝頒獎典禮2023》的入圍名單。

當中焦點之一最佳男主角入圍名單內，《萬千星輝頒獎典禮》的常客陳豪、馬國明，以及受大台力捧的周嘉洛，均分別獲得三項提名。而陳展鵬及黃宗澤則有兩套兩項提名。

不過，最令人驚喜是「豹哥」單立文憑《愛‧回家之開心速遞》入圍爭視帝。另外尚屬新人的阮浩棕憑《靈氣逼人》挑戰一眾前輩爭最佳男主角，反映TVB對他的重用。

萬千星輝頒獎典禮2023丨公布入圍提名名單　佘詩曼有望憑《新聞女王》第3度封后

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最佳男主角入圍名單：

01《愛‧回家之開心速遞》單立文
02《有種好男人》馬德鐘
03《有種好男人》吳偉豪
04《新四十二章》陳豪
05《新四十二章》周嘉洛
06《廉政狙擊》黃宗澤
07《廉政狙擊》吳卓羲
08《隱形戰隊》馬國明
09《隱形戰隊》陳山聰
10《法言人》馬國明
11《一舞傾城》楊明
12《隱門》陳展鵬
13《靈氣逼人》張振朗
14《靈氣逼人》阮浩棕
15《破毒強人》陳豪
16《破毒強人》蕭正楠
17《寵愛Pet Pet》周嘉洛
18《你好，我的大夫》何廣沛
19《香港人在北京》陳展鵬
20《香港人在北京》洪永城
21《羅密歐與祝英台》陳豪
22《羅密歐與祝英台》周嘉洛
23《叠影狙擊》黃宗澤
24《叠影狙擊》黃浩然
25《新聞女王》馬國明

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撰文 : TOPick柴犬出動

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