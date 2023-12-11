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【區議會選舉】張宇人：電子選民登記冊若無故障投票率可能有30%

政治 17:45 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

自由黨就區議會選舉結果見記者。（趙居逸攝）

昨日區選，自由黨在直選奪3席，在地區委員會界別獲2席，自由黨主席邵家輝對今次選舉結果表示滿意。黨魁張宇人指，今次選舉整體氣氛良好，選舉過程競爭激烈，而本次選舉有過百萬人投票，足以證明完善選舉制度下的首次選舉，得到市民廣泛支持。

被問到會否向政府推薦更多自由黨人選，成為委任區議員，邵家輝回應是秘密。

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校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

對於電子選民登記冊系統故障，張宇人表示，投票系統若非在晚飯時段壞，投票率可能有30％，但不代表30%就達標，亦沒有聽說任何有關投票的指標。

自由黨派藝人宋芝齡出戰「灣仔區」，得票倒數第二未能當選。宋芝齡下午見記者時一度哽咽落淚，形容今次不是落敗，只是「暫時未能勝出」，未來會繼續加強社區服務。她又稱，未知會否再參與下次選舉，但會繼續加強地區實力。

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記者：趙居逸

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