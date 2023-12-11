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【港產電影】《燈火闌珊》疑遭奧斯卡DQ　無緣角逐最佳國際影片

社會 17:52 2023/12/11

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《燈火闌珊》

由張艾嘉、郭爾君、任達華主演的港產電影《燈火闌珊》早前獲香港電影製片家協會推薦，代表香港參加「第96屆奧斯卡最佳國際影片」。惟片方今日（11日）接獲香港電影製片家協會通知，《燈火闌珊》未能成功晉身「奧斯卡最佳國際影片」的候選名單之中，原因未明。

香港電影製片家協會指，該會經過新一屆遴選委員會在公平公正，根據以往一直既定的程序，選出《燈火闌珊》代表香港參加「第96屆奧斯卡最佳國際影片」。惟該會指，最近不幸獲奧斯卡通知，《燈火闌珊》未能代表香港參賽，原因仍在了解中。

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協會指，《燈火闌珊》經份遴選委員選出代表香港參賽，眾望所歸，今次未能參賽實屬可惜，事件非常罕見及令人十分遺憾。

《燈火闌珊》劇組表示，深感可惜之餘，也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明，並多謝各方關注。

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記者：黃穎津

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