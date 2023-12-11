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【區議會選舉】經民聯奪12席　盧偉國盼未來可擴大版圖

政治 17:57 2023/12/11

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經民聯就區議會選舉結果見記者。（趙居逸攝）

區議會選舉名單出爐，經民聯在直選奪4席，地區委員會界別獲8席，經民聯主席盧偉國滿意選舉結果，經民聯會盡快加強地區服務網絡建設，開設新的議員辦事處。

對於民建聯在直選和間選奪下109席，盧偉國回應指，有政黨版圖一向很闊，是他們的優勢，亦是他們努力的成果，經民聯不會妒忌，會向他們學習。他強調，無論是當選，還是落敗的候選人，都不會忘記地區服務之心，希望未來可以繼續擴大版圖。

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對於今次選舉的挑戰，他指，選區擴大，對以往服務小區的候選人來說要跨區拉票有很大困難，但相信，隨着新選舉模式繼續推行，4年後的區選，部分困難將會消除。

至於電子選民登記冊系統故障，盧偉國認為不理想，但從實際數字看，並未看到很大的實質影響。經民聯副主席梁美芬則表示，從結果上看，當選和落選的票數差距很大，因此認為不會影響結果，惟投票率本來可以更高，或能追近30%。

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記者：趙居逸

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