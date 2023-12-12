聖誕好去處｜新城市廣場化身4大水滴精靈聖誕小鎮　5米高夢幻聖誕樹＋9大唯美打卡位

▲ 今個聖誕沙田新城市廣場打造成《水滴精靈夢幻聖誕小鎮》。（有關機構提供）

今個聖誕有個藝術打卡點！曾聯乘Hermès、Bulgari的英國超現實派插畫家Edward Monaghan為新城市廣場聖誕裝置擔任設計總監。由即日起至翌年1月1日期間，商場1期7樓星光花園、3樓中庭和戶外平台及商場3期2樓共4大區域打造成《水滴精靈夢幻聖誕小鎮》，當中必影9大唯美打卡位，感受3米高水滴精靈、5米高聖誕樹、萬顆燈飾後花園；同場還有Play Park限定工作坊和「佳節好賞大抽獎」送電動車。

最新影片推介：

4大必影夢幻區域

插畫家Edward Monaghan筆下「水滴精靈」象徵生命力和希望外，結合超現實派的視覺元素——線條、幾何及顏色，為大家帶來不一樣的節日氛圍。

商場1期3樓中庭化身「夢幻精靈嘉年華」，換上聖誕裝扮的水滴精靈在5米高的聖誕樹上，又在幻鏡迷宮郵局跟大家大玩Selfie；3樓戶外平台幻變成7米寬的「水舞花鈴許願亭」，7樓星光花園變身「聖誕流光後花園」，3米高的水滴精靈在聖誕樹林由逾萬顆閃爍燈飾點亮，呈現浪漫聖誕；而商場3期2樓的互動遊戲，不論任何年齡都能被童真打動，十分適合一家人互動！

▲ 3樓中庭的「夢幻精靈嘉年華」帶你進入夢幻世界！（有關機構提供）

9大打卡景點推介

「聖誕流光後花園」：1期7樓星光花園

1.「巨型流光水滴精靈」

在逾萬顆璀璨燈飾縈繞下的星光花園，3米高的水滴精靈坐鎮花園中央，背後一排歐陸小屋，配以雪花投影燈效，締造浪漫又不失童真的仙境。

2.「鎏金水滴國度」

穿過左邊的流雲拱門，來到水之國度。有鎏金圓弧線條模擬的噴泉。

3.「星雨聖誕樹林」

右邊的叢林仙境豎立着12棵3種金鎏金色的聖誕樹，有玫瑰金、香檳金和銅金色，浪漫醉人。

▲ 7樓的「聖誕流光後花園」，締造浪漫又不失童真的仙境。（有關機構提供）

「夢幻精靈嘉年華」：3樓中庭

4.「超現實水滴聖誕樹」

戴著聖誕帽，長有一雙翅膀的巨型水滴精靈坐鎮於5米高聖誕樹中央，帶你進入夢幻世界。

5.「即影即Share水滴郵局」

童話風的鏡屋迷宮兼即影即Share郵局，掛滿水滴燈泡的閃爍幻鏡房間，大家更可即場寫上祝福字句，透過電郵即影即Share給親朋。

6.「水滴之源Jacuzzi」

水滴之源Jacuzzi是水滴精靈的誕生地，來一起泡泡光影澡，沾點幸運與祝福。

7.「甘霖水滴步道」

走進互動發光水滴步道，邊走邊輕觸沿路的水滴，煥發神奇生命力量。

8.「水舞花鈴許願亭」：1期3樓戶外平台

只要在亭內圍繞着水滴精靈，地上的互動光影會隨著許願者變幻色彩，送上實現願望的力量。

9.「水滴精靈Happy Toss互動遊戲」：新城市廣場3期2樓

只要把水滴玩具投進洞裏，累積分數即可兌換驚喜聖誕禮品，快來共享節日歡樂吧！

*The Point會員慿500積分及於商場3期商戶任何消費即可參加。

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同場「Play Park 限定工作坊」

齊來發揮創意小宇宙！新城市廣場聯同多個Play Park商戶特別推出多個以精靈為題的工作坊，顧客可於活動期間以獨家優惠價參加Artco Sumo、0.9144m、Monster Lab及Art Art Hand的工作坊，小朋友可發揮創意製作質感精靈立體畫、水滴精靈地氈及冬日聖誕鬼口水等作品，適合一家大小一同參與。

「佳節好賞大抽獎」送電動車

商場聯同HomeSquare於12月起推出「佳節好賞大抽獎」，顧客只需在活動期間於新城市廣場或HomeSquare消費每滿$500，或於新城市廣場Play Park以電子貨幣即日單一消費每滿$300即可自動參加抽獎，消費越多中獎機會越大。頭獎可獲得價值逾港幣$30萬電動車，其他豐富獎品包括Samsung Galaxy Book3手提電腦、任天堂Switch等。

活動詳情

日期：即日起至2024年1月1日

地點：新城市廣場1期3樓中庭、7樓星光花園、3樓戶外平台及HomeSquare

時間：中午12時至晚上10時

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責任編輯：黃諾韶