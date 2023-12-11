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【私營救護車】有醫療機構開辦本地首個私營救護車服務　 至今服務約100人次

社會 18:03 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

有醫療機構開辦私營非緊急救護車服務。(陳靜儀攝)

有私營醫療機構開辦非緊急救護車服務，與善寧會及醫管局合作，填補公營非緊急救護車不足的缺口，今年至今共服務一百個病人。機構計劃於未來一年再增設三輛救護車，正向政府申請審批。

營運救護車的安珀醫療創辦人及執行董事黃利寶表示，目前有3輛救護車，聘有15名前消防處救護人員，而運送服務費用由其公司支付。善寧會如有個案政府未能夠提供支援，其救護車可以提供協助，去年聖誕及今年農曆年，醫管局的非緊急救護車數量不足，公司亦有提供協助。另外一輛救護車駐紮於機場，目前協助港珠島人工島的地盤工人。

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安珀醫療表示，今次是首個私營救護車於本港營運、最大挑戰是獲得特別用途車輛的牌照，需與政府跨部門開會討論、包括消防處、醫衛局及運房局等，需時數月時間。安珀醫療創辦人及營運總監吳曙熙表示，希望業界可以思考私營救護車長遠的運作模式，仍希望吸納各界意見，並希望政府政策的配合。

公司目前有中港跨境救護車服務，對於政府於施政報告提及，計劃設大灣區點對點救護車服務。黃利寶表示，一直有與政府溝通，會再考慮是否參與。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

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