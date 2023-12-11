兒童理財丨如何教導孩子正確金錢觀？　存股高手分享3大理財觀念

▲ 存股高手分享3大兒童理財觀念。

猶太人有一句諺語：「金錢能夠驅使一切」，這與我們耳熟能詳的「有錢能使鬼推磨」不謀而合。在《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書中，存股高手陳重銘與知名作家吳淡如共同探討了這一主題。他們指出，金錢本身是無知的；真正將金錢引向善與惡的，是人的選擇。他們進一步論述，雖然在現代社會中金錢至關重要，但並非萬能。重要的是要認識到金錢的價值，同時也要警覺於它改變人心的潛在危險。若人們盲目追求財富，卻忽略了價值觀和道德觀，最終可能淪為貪婪的奴隸，甚至走上歧途。接下來，讓我們一同探討如何在家庭中進行有效的金錢教育。

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「正直」是理財之本

在探討金錢教育的核心時，我們必須認識到，正直不僅是個人品德的基石，也是理財成功的關鍵。正如所提到的，有些人為了賺取更多的錢，不擇手段，甚至涉及詐騙和不法行為。例如，2022年不少台灣人因詐騙被騙到柬埔寨，遭受了極大的苦難。這些詐欺犯僅僅著眼於賺錢，完全不顧其行為的正當性，更不考慮其對他人生活的破壞性影響。然而，賺錢只是人生旅程中的一部分，真正重要的是通過這個過程來提升自己的能力，並始終保持正直的態度。只有當我們腳踏實地，秉持誠信和正直，我們才能真正地善待自己的生活，並為社會帶來積極的影響。

「慈善」是小善成就大愛

在討論金錢與慈善之間的關係時，我們必須認識到，雖然金錢擁有其自身的力量，但當它用於慈善時，這種力量被昇華為更高層次的價值。正如所述，能夠感恩並將愛心轉化為實際行動的人，是真正富有的人。當我們處於困境並希望得到他人的幫助時，我們也應該在有能力的時候伸出援手。金錢不僅僅是一種物質財富，它更是衡量我們如何對待他人和社會的一個指標。陳重銘給孩子的存錢豬的故事非常好地闡述了這一點，當孩子意識到金錢可以用來幫助那些需要幫助的人時，他們選擇捐出自己的積蓄，這不僅教導了他們金錢的真正價值，更重要的是教導了他們慈善和幫助他人的重要性。這種教育對於孩子的內心滿足和成長是極其重要的。

「以身作則」是最佳教育

當我們探討家庭中金錢教育的重要性時，我們必須認識到，父母的金錢觀和消費行為對孩子有著深遠的影響。父母首先需要調整自己的消費習慣，因為如果他們無節制地購物和刷卡，便難以教導孩子節儉和克制。透過記帳和共同檢討家庭開支，父母不僅可以向孩子展示財務管理的重要性，還可以教育他們「有錢也不能亂買」的道理。這種實踐中的教育使孩子學會如何管理自己的零用錢，減少衝動購物，並為將來學習如何使金錢創造更大價值奠定基礎。正如吳淡如所指出的，這個過程雖然困難，但卻是必要的，就算你不寵壞小孩別人也會幫你寵壞小孩，尤其在這個少子化的社會，因此父母的正面榜樣尤其重要。

在教導孩子們金錢教育的過程中，重要的不僅是教授他們如何妥善管理財富，更應該強調理財與整體人生規劃的結合。理財不僅是數字和賬目的遊戲，更是一種生活方式，反映了一個人的價值觀和人生目標。因此，當我們談論節儉、投資和慈善時，我們也在同時教導孩子們如何設定長期目標，如何做出有益於自身和社會的決策，以及如何在物質和精神層面上尋求平衡。

本文節錄：《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書

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責任編輯：王明芳