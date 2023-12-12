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媒體素養｜東華三院周演森小學同學參觀經濟日報　體驗做小主播+聽記者分享傳媒工作

升學教育 19:07 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

東華三院周演森小學同學參觀經濟日報，體驗做小主播以及聽記者分享傳媒工作。

隨着電子傳媒的發展，學生與媒體資訊越來越密不可分。東華三院周演森小學三年級至六年級師生，12月11日到訪香港經濟日報集團參觀，整個活動歷時1.5小時，《香港經濟日報》派出資深記者與同學分享新聞工作者的日常工作，學生還親自到《香港經濟日報》的直播室親身體驗做小主播，提升學生媒體素養。

活動一：認識《香港經濟日報》的歷史及規模

活動開始首先向同學介紹公司的歷史及規模，同學透過分享認識《香港經濟日報》是一間多元化的媒體公司，除了出版報紙、雜誌外，還有網上社交平台，包括TOPick新聞、ULifestyle、CTgoodjobs等，以及印刷業務等，讓同學對報業集團有基本的認知。

活動二：資深記者分享新聞工作者的日常工作

活動的第二個部分，是由資深記者與同學分享傳媒工作者的日常工作情況，包括文字記者、攝影記者及電視台記者的區別，當中除了分享傳媒的專業道德外。

資深記者還深入淺出地透過工作上的趣事，包括傳媒工作者常用的術語，同學對「做扒」、「駁料」、「扑咪」等術語，吸引同學對傳媒工作的興趣，同學的反應非常熱烈，提出不同類型的問題。

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活動三：直播室體驗做小主播

《香港經濟日報》是一間多元化的媒體公司，設有自己的直播室直播不同類型的資訊。此環節先由資深主播分享主播的注意事項，再分隊參觀直播室，了解直播室的實際運作。

活動的第二個環節是分成4隊，每隊由5個同學組成，2個同學體驗做主播播讀新聞，3個同學到控制室控制畫面播放，團隊合作完成屬於同學的個人新聞報道。同學在活動後都表示大開眼界，分享體會到做主播並不容易，除了咬字要清晰，還要淡定面對鏡頭，語速要慢等，更加有同學詢問如何在家訓練咬字清晰等。

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活動四：參觀錄影拍攝廠房

第四個環節是參觀《香港經濟日報》近年投資興建的大型錄影廠，由資深的拍攝同事介紹各種拍攝儀器的用途，以及利用改變廠房的擺設拍攝出不同環境的節目。

《香港經濟日報》現時推出參觀及體驗活動，適用於學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

聯絡電郵：topick@gmail.com

立即與60528037對話

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