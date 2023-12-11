【警方執法】警方今起安排便衣警大型執法　行人亂過馬路會被票控

▲ 警務處宣布將於今日（11日）起至調配便衣警大型執法，票控亂過馬路或干犯嚴重違例事項的行人。（警方提供）

為提高行人道路安全意識，警方於12月1日至12月8日，進行首階段為期共8天有關行人安全專題的教育及宣傳行動。教育及宣傳行動完結後，警方今日（11日）起進行全港性大型執法行動。

警員將以不定時、不同形式的執法行動，包括調配便裝警員，票控違例行人而不作預先警告。針對行人的違例事項包括：「不遵守交通燈號過馬路」、「攀越或穿過任何路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路」、「過馬路時疏忽地危害自身或他人安全」等。

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根據警方數字，今年首10個月共有85宗致命交通意外數字，其中共有56名行人死亡。死者當中，35人為65歲或以上的長者，佔整體行人死亡人數的63%。

警方呼籲行人遵守交通規則，善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道或天橋。行人切勿在車與車之間橫過馬路及接近大型車輛的盲點，希望時刻「專注、忍讓、守法」。行人切勿因一時之便胡亂橫過馬路，如有人亂過馬路，一經定罪，可被罰款2,000元。

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責任編輯：蘇文軒