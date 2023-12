校園直擊| 香港羽毛球運動員尤漫瑩到訪愛官 與同學分享比賽心得 ︰信自己別放棄

▲ 香港羽毛球運動員尤漫瑩到訪愛官。

香港女子羽毛球運動員尤漫瑩小姐親臨愛官與接近二百多位學生運動員分享自己在追求夢想過程的苦與樂,並鼓勵同學們要堅持追夢,不要輕言放棄。

尤漫瑩5歲開始便跟隨父親打羽毛球,透過艱苦的練習不斷提升自己的球技,自少在學界已獲獎無數。今年9月30日,她夥拍范嘉茵出戰第一屆高雄羽毛球大師賽硬憾頭號種子東道主球手劉巧芸及汪郁喬,激戰3局後,總局數2:1勝出,贏得季軍殊榮。11月初,她與吳詠瑢、梁悅儀、曾曉昕、傅智恩組成的女子組,更在中國第一屆學生青年運動會羽毛球銅牌賽以總盤數2:1擊敗湖南省,奪得銅牌,屢獲佳績。

保持初心不要氣餒

尤漫瑩表示羽毛球是自己的終身興趣,十分鐘愛羽毛球這項運動,也百分百地投入其中,終於達到自己的理想,代表香港在國際球壇發光發亮。

她鼓勵各位學生運動員在追逐夢想時難免會遇上去挫折和失敗,但要保持初心,遇強越強,不要氣餒︰「Believe yourself, when the going get tough, the tough get going」,分享後,漫瑩姐姐更與一眾學生羽球員一起打波,從旁指導,讓大家都獲益良多。活動後,幾十位學生運動員搶著要向她索取簽名,場面熱鬧非常。

