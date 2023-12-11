徐若瑄離婚丨徐若瑄離婚李靚蕾IG發文贈興　蕾神：今年你過得快樂嗎？

▲ 徐若瑄宣布離婚，「蕾神」李靚蕾發文贈興。

現年48歲的徐若瑄在昨日（12月10日）傳出與李雲峰在上月已離婚，到昨日約下午5時半，徐若瑄與李雲峰齊發聲明證實結束9年婚姻。

而在2021年，「蕾神」李靚蕾與王力宏離婚後，蕾神曾在個人微博暗示徐若瑄與王力宏為「炮友」。之後，徐若瑄多度呼冤，李雲峰亦發出聲明力撐太太。

徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚 經過深思熟慮：決定劃下婚姻句點

▲ 徐若瑄與李雲峰在昨日宣布離婚。

到現在，徐若瑄與李雲峰離婚，李靚蕾在今日下午約1時在個人IG發長文，似乎含沙射影。她首先寫道：

今年，最開心的事

除了自己和家人都平安健康

就是每週三與你們相約🎙️

在《沉靚時間》一起沉靜，一起成長

雖然每週都要更新

對我來說工作量很大

壓力也很大

但壓力是成長的動力

每集錄製完聽到你們的獲得

我也都會很開心

所以記得要跟我分享喔（💬👇🏻現在！）😆

▲ 「蕾神」李靚蕾在個人IG上載多張照片拼成的相並發文。

李靚蕾然後續指：

最近最開心的事

就是沉靚時間獲選《年度熱門新節目》🏆

謝謝每一位收聽的你🎧

我決定年底給自己放一個長假🏖️🍃

沈澱一下自己 好好的感受生活 今年，你過得快樂嗎？

無論你擁有多少，缺少多少

又或著獲得了多少，失去了多少

你也許會有一時情緒的起伏

但不會因為你擁有更多 或是 更少

變得更快樂 或是 更不快樂

有時候失去是獲得 擁有卻是失去

▲ 蕾神曾暗示徐若瑄與王力宏為「炮友」關係。

最後，她表示：

如果期待晴空萬里 滿心期待出了門

卻下了傾盆大雨⛈️

那天過得快不快樂

就要看你能不能拋開原本的期待

去看見 古老的建築在雨中的美

看見那只可愛的大蝸牛🐌

聽見雨滴敲響鈴鐺的聲音

能不能好好的享受在雨中才能有的樂趣

堅持到能看到彩虹的時刻🌈

人生不如意十之八九

快不快樂不是取決於發生在我們身上的事

而是取決於我們看見和感受到的是什麼

人生中的不如意

有時候

反而會帶我們踏上意想不到的旅程

讓我們看見更美好的風景

願我們新的一年

都能提起勇氣

騰出空間

讓更美好的人事物

能有空間

來到我們的生命裡💕🪄

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