徐若瑄離婚丨徐若瑄離婚李靚蕾IG發文贈興 蕾神：今年你過得快樂嗎？
現年48歲的徐若瑄在昨日（12月10日）傳出與李雲峰在上月已離婚，到昨日約下午5時半，徐若瑄與李雲峰齊發聲明證實結束9年婚姻。
而在2021年，「蕾神」李靚蕾與王力宏離婚後，蕾神曾在個人微博暗示徐若瑄與王力宏為「炮友」。之後，徐若瑄多度呼冤，李雲峰亦發出聲明力撐太太。
徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚 經過深思熟慮：決定劃下婚姻句點
到現在，徐若瑄與李雲峰離婚，李靚蕾在今日下午約1時在個人IG發長文，似乎含沙射影。她首先寫道：
今年，最開心的事
除了自己和家人都平安健康
就是每週三與你們相約🎙️
在《沉靚時間》一起沉靜，一起成長
雖然每週都要更新
對我來說工作量很大
壓力也很大
但壓力是成長的動力
每集錄製完聽到你們的獲得
我也都會很開心
所以記得要跟我分享喔（💬👇🏻現在！）😆
李靚蕾然後續指：
最近最開心的事
就是沉靚時間獲選《年度熱門新節目》🏆
謝謝每一位收聽的你🎧
我決定年底給自己放一個長假🏖️🍃
沈澱一下自己 好好的感受生活
今年，你過得快樂嗎？
無論你擁有多少，缺少多少
又或著獲得了多少，失去了多少
你也許會有一時情緒的起伏
但不會因為你擁有更多 或是 更少
變得更快樂 或是 更不快樂
有時候失去是獲得 擁有卻是失去
最後，她表示：
如果期待晴空萬里 滿心期待出了門
卻下了傾盆大雨⛈️
那天過得快不快樂
就要看你能不能拋開原本的期待
去看見 古老的建築在雨中的美
看見那只可愛的大蝸牛🐌
聽見雨滴敲響鈴鐺的聲音
能不能好好的享受在雨中才能有的樂趣
堅持到能看到彩虹的時刻🌈
人生不如意十之八九
快不快樂不是取決於發生在我們身上的事
而是取決於我們看見和感受到的是什麼
人生中的不如意
有時候
反而會帶我們踏上意想不到的旅程
讓我們看見更美好的風景
願我們新的一年
都能提起勇氣
騰出空間
讓更美好的人事物
能有空間
來到我們的生命裡💕🪄
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撰文 : TOPick柴犬出動