《新聞女王》最高收視24.7點連續3周奪冠　外購劇《神探同盟》表現不理想

▲ 李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》繼續高收視。

翡翠台上周（4日至10日）收視出爐，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高24.7點，連續3周高踞收視榜首位置；至於7台聯播《共建美好社區大匯演》最高收視16.9點，109萬觀衆。

翡翠台上周詳細收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.2點（143萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.8點（134萬觀眾）；《新聞女王》最高收視24.7點（159萬觀眾）；《叠影狙擊》最高收視20.6點（133萬觀眾）。

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▲ 《新聞女王》

《神探同盟》表現欠佳

不過由井柏然、宋威龍合演的外購劇《神探同盟》表現理想，首播最高收視18點（116萬觀眾）；梁思浩主持的《通靈之王2》最高收視13.3點（86萬觀眾）；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視14.8點（95萬觀眾）。

而周六晚7台聯播3小時節目《共建美好社區大匯演》最高收視16.9點，翡翠台獨佔109萬觀眾；周日晚播出李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視20.6點（133萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視19.2點（123萬觀眾）。

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