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叱咤樂壇流行榜2023丨COLLAR成員到城大玩遊戲　許軼Marf勝負難分要慢鏡重播

娛樂 19:48 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

（左起）阿酸、邱彥筒、許軼、阿檸到訪香港城市大學學生會。

叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同的大專院校，進行「多謝你唱廣東歌問答比賽」，透過比賽讓同學關注今年的上榜歌曲，當中更有機會贏取2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的入場券。

第7站由叱咤903阿檸及阿酸與COLLAR成員許軼（Day）及邱彥筒（Marf）到訪香港城市大學學生會會址！

叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR上屆勇奪組合金獎　12子今年輸畀Lolly Talk？

COLLAR成員邱彥筒與許軼和一班大學生玩遊戲。

Marf亂猜答錯
 
阿酸在遊戲開始先問Day及Marf對賽前預測，Marf充滿信心表示：「梗係我哋呢隊贏啦！」由Marf率領的「The MARFvels隊」更有口號：「孖住阿Marf，嬴嘅一定係我哋」；而Day率領的隊伍便加入了組員的名稱「YAT軼Oscar隊」，可見3人充滿著團隊精神。
 
遊戲一開始， Marf未聽完題目的選項便心急搶答，情急下亂猜卻答錯；得到補答機會的Day亦同樣在選項未公開便心急按制補答，未知為何全場大笑的Day更問：「一定要答到A、B、C咩（與答案相應的選項）？」

Day率領同學勝出

在第二條題目是關於Marf的作品，大家亦以為Marf會搶答，卻由「YAT軼Oscar」率先搶奪答題權。

阿檸不解地問Marf為何不作答，她一臉迷茫：「我好confused（迷茫），我不知道應該答英文字選項還是直接講正確答案呢？」全場笑聲不斷，發現兩名隊長對賽制有點困惑，以為只要講出正確答案便得分。

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釐清賽制後，兩隊戰況十分激烈，來到最後一條關於COLLAR的題目時，Day和Marf更同步搶答，時間太接近需要看重播才分辨出哪一隊較快是較快的一方，場面十分緊張，主持人笑言想不到問答比賽亦要出動VAR（「視像助理裁判」）！
 
最後，由Day率領的「YAT軼Oscar隊」以3:2的成績勝出亦由該隊同學成功抽得《2023年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。完結前，阿檸贈送私人珍藏不同年份的叱咤門票給落敗的「The MARFvels隊」，作為安慰獎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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