【體內藏毒】41歲男旅客體內藏1.1斤可卡因 由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港

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▲ 海關昨日在香港國際機場偵破一宗涉及一名入境旅客的販運危險藥物案件，檢獲約1.1公斤懷疑可卡因，估計市值約120萬元。圖示檢獲的懷疑可卡因。(政府新聞處)