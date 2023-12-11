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【體內藏毒】41歲男旅客體內藏1.1斤可卡因　由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港

社會 20:13 2023/12/11

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海關昨日在香港國際機場偵破一宗涉及一名入境旅客的販運危險藥物案件，檢獲約1.1公斤懷疑可卡因，估計市值約120萬元。圖示檢獲的懷疑可卡因。(政府新聞處)

香港海關昨日(10日)在香港國際機場偵破一宗涉及一名入境旅客的體內藏毒案件，檢獲約1.1公斤懷疑可卡因，估計市值約120萬元。一名41歲的男旅客昨日從尼日利亞拉各斯經埃塞俄比亞阿的斯阿貝巴飛抵本港。海關人員替他清關期間發現有可疑，懷疑他體內藏有毒品，遂把他帶到醫院檢查。
　　 
經檢查後，醫生確認該名男子體內藏有異物，海關人員隨即把他拘捕。截至今日(11日)下午5時，被捕男子已從體內排出59粒共重約1.1公斤的懷疑可卡因。案件仍在調查中。
　　 
隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
　　　
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑販毒活動。

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責任編輯：陳展棋 

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