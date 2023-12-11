內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫

▲ 突傳周海媚離世，工作人員拒回應消息。

現年57歲女星周海媚已移居內地多年，可是今日（12月11日）內地有網民在社交網稱聲周海媚離世，而內地媒體聯絡周海媚的工作人員，可是對方一聽到所問便即掛斷電話。另外，有工作人員聽到藝人名字後，以在應酬為由亦接斷掛電話。

內媒記者再向周海媚友人求證，得知雙方在昨天還有聯絡，並指沒覺得周海媚有任何異樣，不相信此消息。可是該友人再致電周海媚，卻未能接通。

而粉絲在網上知道此消息後，紛紛都留言表示希望偶像可盡快現身闢謠。

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參選港姐入行

周海媚在19歲參加香港小姐惜落選，隨後入讀無綫藝員進修班繼而入行，憑其仙氣外表，初入行已獲派演劇重要角色，比如《流氓大亨》、《義不容情》。

90年代起成TVB當家花旦，代表作包括《今生無悔》、《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》等，參演1994年版的《倚天屠龍記》更被封「最美周芷若」。

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天生血小板低

另外，周海媚10多歲時便發現天生血小板低，如生育會有生命危險，所以她很早就放棄生小朋友的念頭。現時她為內地的「希望之家」兒童福利院助養過不少小朋友，亦曾為患病孤兒支付手術費及醫藥費，即使不婚不育依然可享受母愛。

近年周海媚主力在內地發展移居北京，住在萬呎別墅，而出名是愛犬之人的她養了4隻金毛尋回犬和1隻史納莎作伴。