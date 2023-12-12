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【裘槎科研獎】港產物理學家研量子糾纏獲獎　盼研室溫超導體奪「聖杯」

社會 00:00 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

科大兩名學者獲裘槎前瞻科研獎。（左起）科大夏利萊博士物理學助理教授傅凱駿、生命科學部助理教授王瀾。（梁凱婷攝）

昔日會考高考狀元、在港土生土長的物理學助理教授傅凱駿，藉研究量子糾纏模式奪得裘槎前瞻科研獎，他未來更希望研發出「室溫超導體」，有野心拿下現代物理學「聖杯」。他亦勉勵有志投身科研的學生，不應妄自菲薄，認清自己是否適合走科研路。

科大夏利萊博士物理學助理教授傅凱駿表示，希望利用500萬元獎金，研究電子之間的量子糾纏模式，以形象化方式理解，並用新的演算法模擬出來，在應用上發掘更多可能性，包括存在要拿下現代物理學「聖杯」的野心，希望研發室溫超導體，舉例指，如能在室溫、常壓之下合成超導體，有助提升磁浮列車性能、普及化，及大量節省能源，並坦言「在學術界沒傻勁難以走下去」。他亦盼藉資助增聘博士後研究員加入團隊，稱「只要是有思想、想法的人才，來者不拒」。

專研理論物理學的傅凱駿自言跟一般科學家形象不同，過去從不穿白袍走進實驗室，而是每日對着電腦及紙筆「紙上談兵」，並將物理視為「難明、抽象的玩具」。他自小已對物理學最感興趣，加上傳媒渲染，認為愛因斯坦、費曼等科學家進行研究「看起來很酷」，便視成為科學家為「自我實現的寓言」，中學時期雖曾想過從商，最終毅然放棄計量金融學取錄資格，入讀中大物理，決心花時間探索自己感興趣的範疇。

科大夏利萊博士物理學助理教授傅凱駿。（梁凱婷攝）

對於有志投身科研的學生，傅凱駿稱，並非每個畢業生都能修讀博士學位，再成為研究員，並獲得大學教席的比例漸減，形容在學生面對這場「淘汰賽」前，會先告知他們現實「最醜陋、艱難的部分」，並呼籲「年輕人不要妄自菲薄，要對自己誠實」，需問清自己是否適合走上科研道路，需預備好「Plan B」。

科大共有2名學者獲裘槎前瞻科研獎，另一名內地學者王瀾早年曾赴美國深造，及後於前年加入科大任職生命科學部助理教授，是次藉研究綫粒體蛋白結構變化得獎，盼日後改善有關變化，協助患者治療神經及肌肉疾病。另外，理大及港大各有1名學者同樣獲頒裘槎麥德華前瞻科研大獎。

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記者：梁凱婷

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