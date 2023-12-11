【醫管局年報】行政總裁高拔陞年薪達655萬　同期註冊護士按年大跌661人

▲ 醫管局公布2022-23年度年報。(資料圖片)

醫管局公布2022-2023年度年報，截至2023年3月31日止年度，醫管局錄得4億7千多萬盈餘，按年減少1200多萬。

年內，經常性政府補助為834億，較去年780億多，總盈餘達954億，去年則為883億。不過同期支出亦增加，有949億，較去年多71億。當中佔最多收入是員工開支，佔594億。

首5位薪金最高的高層，佔開支2,755萬，當中行政總裁高拔陞年薪最高、有655萬，去年為616萬。另外，多名聯網行政總監年薪則有500多萬。

行政總裁 高拔陞 655萬 明愛醫院行政總監 屈銘伸 541萬 港島西聯網總監 李德麗 529萬 新界東聯網總監/醫管局質素及安全總監 鍾健禮 520萬 北區醫院行政總監 孫天峯 507萬

註冊護士有16146人 按年大跌661人

人手方面，2022-23年度有7055名醫療人手，較去年度6941有所增長，不過副顧問醫生及駐院醫生同期數目錄得下跌，分別減少4人及36人。護理人員有29599人，同期減少194人。當中註冊護士有16146人，按年大跌661人，是第二年錄得下跌。

責任編輯：陳展棋