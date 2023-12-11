【北上消費】深圳推退稅「即買即退」　羅湖萬象城23間名店平幾千元吸港客

深圳昨日起試行離境退稅「即買即退」，首批試點商店有23家，均位於羅湖區的深圳萬象城，涵蓋路易威登（Louis Vuitton）等國際知名消費品牌。

據悉，此次離境退稅「即買即退」指境外旅客（含港澳台同胞）在深圳試點退稅商店內購物後，索取增值稅普通發票及《境外旅客購物離境退稅申請單》，向商場內的集中退付點提供本人所持信用卡並辦理足額預授權擔保後，現場即可領取退稅現金。

境外旅客的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，即購買價稅合計10,000元（人民幣，下同）的商品可以獲得900元的退稅，相當於打了9.1折。

新措施實施前，旅客離境退稅需要在機場離境時辦理，「即買即退」最大的特色和優勢是旅客可在試點商店購物現場領取退稅款。

深圳2016年起實行離境退稅政策，全市離境退稅商店一共205家，深圳市稅務局與深圳市商務局在羅湖萬象城現有離境退稅商店中，選出首批共23家離境退稅「即買即退」商店，涵蓋了Louis Vuitton、Ferragamo、DIOR、PRADA、HERMES、Cartier、Valentino、Piaget等國際知名消費品牌。並在商場設立離境退稅「即買即退」集中退付點，實現境外旅客「分散消費、一次領錢」。

深圳新聞網引述國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示，同一旅客，同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元人民幣，以最大程度滿足境外旅客，尤其香港同胞的消費需求。

國家稅務總局深圳市稅務局副局長明安斌表示，稅務部門會密切追蹤離境退稅「即買即退」政策試行效果，根據旅客、商店反饋意見優化辦理流程。

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現時港人北上消費熾熱，外界關注深圳新措施會否進一步吸走港人及旅客消費。以其中一間試點名店LV為例，本報比較香港及內地的官網價格，其中一個同款手袋「Loop」「半月包」為例，香港官網標價19,700港元，內地官網為18,100人民幣，後者換算約為19,913港元；若再享9%退稅，變相91折，換算滙率及退稅後約為18,121港元，即在內地購買便宜1,579港元。

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另一間名店DIOR，香港官網顯示中碼「DIOR BOOK TOTE」售價28,500港元，而內地官網售26,500人民幣；同樣以內地售價換算成港元，即約為29,155港元；若有9%即場退稅，則約26,531港元；即在內地購買會便宜約1,969港元。

至於同樣有即場退稅的Prada，香港官網一款「大號皮革手袋」售25,000港元，內地即將發售22,000人民幣；在內地買換算成港元，約24,204港元；加上9%退稅，約22,026港元；即在內地買仍平過香港約2,974港元。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，港人現時北上主要是飲食及玩樂休閒消費為主，較少到內地買名牌；至於到內地的外國旅客，則以商務及休閒客為主，購買奢侈品比例亦不算很多，相信暫時未必會對本港奢侈品市場有很大影響。他認為內地新政策確會為旅客帶來便利，但最主要關鍵亦視乎各地滙率差價。

現時本港名店仍依賴內地客市場，姚柏良提到，中國海關總署規定內地居民攜帶在境外獲取的自用物品總值，必須在5,000元人民幣內，否則應繳關稅。他指政商界一直希望內地放寬，便利內地旅客來港消費，同時增加香港奢侈品市場競爭力，希望未來會有好消息。

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責任編輯：吳雋妍