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周海媚被誤傳離世噩耗　疑知情人士透露最新情況

娛樂 09:44 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

疑消息人士指周海媚昏迷入院。

現年57歲、被譽為「最美周芷若」的周海媚（海味），在昨日（12月11日）被內地網民傳出其離世的消息。

而內地媒體聯絡周海媚的工作人員，可是對方一聽到所問便即掛斷電話。另外，有工作人員聽到藝人名字後，以在應酬為由亦接斷掛電話。

內媒記者再向周海媚友人求證，得知雙方在昨天還有聯絡，並指沒覺得海味有任何異樣，不相信此消息。可是該友人再致電予海味，卻未能接通。

在今日（12月12日）凌晨，內地知名監製譚飛在微博以15字作交代。

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫

周海媚傳死訊後現況曝光

在今日凌晨，在內地娛樂記者在微博發文指消息人士稱海味是「在醫院，治療中，昏迷，但沒走。」

內地知名監製譚飛就在凌晨轉發該帖文，寫道：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」

另外，在「周海媚超話」中發文稱海味已離世的網民，已把帖文刪去。

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天生血小板低

周海媚在19歲參加香港小姐惜落選，隨後入讀無綫藝員進修班繼而入行，憑其仙氣外表，初入行已獲派演劇重要角色，比如《流氓大亨》、《義不容情》。

90年代起成TVB當家花旦，代表作包括《今生無悔》、《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》、1994年版的《倚天屠龍記》等。

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她在10多歲時便發現天生血小板低，如生育會有生命危險，所以她很早就放棄生小朋友的念頭。現時她為內地的「希望之家」兒童福利院助養過不少小朋友，亦曾為患病孤兒支付手術費及醫藥費。

近年她主力在內地發展移居北京，住在萬呎別墅，更養了4隻金毛尋回犬和1隻史納莎作伴。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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