高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見

▲ 培橋書院今年收到數以千份高才通子女插班申請。

政府近年逐漸放寬高端人才通行證（高才通）計劃，吸引更多人才來香港，「高才通」可攜家眷來港生活讀書，開拓教育界生源。培僑書院日前舉行簡介會，培橋書院總校長吳育智在簡介會上透露，今年學校收到逾千份「高才孩通」子女插班申請，形容前所未見，但強調錄取機制與本地學生無異。

位於沙田的直資學校培橋書院是一條龍學校，設有中小學。培僑書院日前專門為「高才家庭」舉辦入學簡介會，吸引逾百人到場。培橋書院總校長吳育智吳育智在簡介會上透露，自從今年2月通關後，校方陸續收到數以千計「高才通」子女插班申請，惟沒有透露最終錄取人數。

培橋書院中小學位於同一校園，幅員廣大，校園設施包括體育館、圖書館、多個球場及餐廳；而培僑書院課程重視打好中國文化根基，在中英文兩科，分別滲入傳統文化藝術，讓學生活用語文、提升興趣。中一至中三學費為29,500元，中四至中六的學費為37,200 元。

高才通子女與本地學生同等待遇

入境處早前回覆《香港經濟日報時》表示，今年截至10月底，各項人才入境計劃共有11.4萬宗申請獲批，在計劃下的受養人簽證中，4.7萬宗為18歲以下未婚子女受養人，其中約3.4萬人已到港。

循「高端人才通行證計劃」（高才通）來港人士隨行子女，可跟本地生享有相同入學待遇，包括可選擇入讀公營學校，以及獲得政府資助入讀直資學校。

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責任編輯：王明芳