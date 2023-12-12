  • 28°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見

升學教育 10:13 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

培橋書院今年收到數以千份高才通子女插班申請。

政府近年逐漸放寬高端人才通行證（高才通）計劃，吸引更多人才來香港，「高才通」可攜家眷來港生活讀書，開拓教育界生源。培僑書院日前舉行簡介會，培橋書院總校長吳育智在簡介會上透露，今年學校收到逾千份「高才孩通」子女插班申請，形容前所未見，但強調錄取機制與本地學生無異。

位於沙田的直資學校培橋書院是一條龍學校，設有中小學。培僑書院日前專門為「高才家庭」舉辦入學簡介會，吸引逾百人到場。培橋書院總校長吳育智吳育智在簡介會上透露，自從今年2月通關後，校方陸續收到數以千計「高才通」子女插班申請，惟沒有透露最終錄取人數。

培橋書院中小學位於同一校園，幅員廣大，校園設施包括體育館、圖書館、多個球場及餐廳；而培僑書院課程重視打好中國文化根基，在中英文兩科，分別滲入傳統文化藝術，讓學生活用語文、提升興趣。中一至中三學費為29,500元，中四至中六的學費為37,200 元。

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

高才通子女與本地學生同等待遇

入境處早前回覆《香港經濟日報時》表示，今年截至10月底，各項人才入境計劃共有11.4萬宗申請獲批，在計劃下的受養人簽證中，4.7萬宗為18歲以下未婚子女受養人，其中約3.4萬人已到港。

循「高端人才通行證計劃」（高才通）來港人士隨行子女，可跟本地生享有相同入學待遇，包括可選擇入讀公營學校，以及獲得政府資助入讀直資學校。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【高才通】高才通子女可讀官津直資校　上海建築師安排兩兒入九龍塘小學
10:26 2023/09/15
【高才通】高才通子女可讀官津直資校　上海建築師安排兩兒入九龍塘小學
小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
16:45 2023/11/17
小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
高才通子女丨新來港學童或增直私國際學校競爭　升學專家分析本地生優勢
15:02 2023/11/29
高才通子女丨新來港學童或增直私國際學校競爭　升學專家分析本地生優勢

你可能感興趣

【高才通】高才通子女可讀官津直資校　上海建築師安排兩兒入九龍塘小學
10:26 2023/09/15
【高才通】高才通子女可讀官津直資校　上海建築師安排兩兒入九龍塘小學
小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
16:45 2023/11/17
小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
高才通子女丨新來港學童或增直私國際學校競爭　升學專家分析本地生優勢
15:02 2023/11/29
高才通子女丨新來港學童或增直私國際學校競爭　升學專家分析本地生優勢
中小學教育 高才通 培僑書院

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）