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好奇害死貓丨人妻心血來潮查丈夫族譜驚人發現　首次見家長奶奶曾說「好面善」

家事百科 11:52 2023/12/12

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美國一名女子意外發現丈夫與自己是有血緣關係的遠房親戚，她直言「這個世界實在太小了」。(iStock圖片)

世界真細小！美國一名人妻與丈夫結婚一年，並育有一名女兒，某天發現丈夫有部分原住民血統，於是心血來潮查看丈夫的族譜，意外發現丈夫與自己是有血緣關係的遠房親戚，讓她大感有趣，直言「這個世界實在太小了」，難怪當初見家長時，奶奶曾直言「好面善」……

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根據外國媒體報道，一名女網友早前在討論區Reddit發文，表示自己透過社交媒體Facebook認識現任丈夫，兩人迅即墮入愛河，並育有一名女兒，如今已結婚近3年。有天，她發現丈夫是塞米諾爾族印第安人（Seminole Indian），而她本人則是奇克索印地安人（Chickasaw），當時他們還打趣笑說「我們可能有血緣關係喔！」。

不過，她以往住在奧克拉荷馬州，而丈夫則來自賓夕凡尼亞州，故此兩夫妻並沒作太多聯想。直到近日她忽發奇想，開始調查丈夫的族譜，發現丈夫的高祖父竟是塞米諾爾族印第安人，祖母出生在奧克拉荷馬州的塞米諾爾族領地，讓她感到非常震驚，之後再往上追溯，竟在丈夫的族譜上，看到自己母親原生家庭的姓氏。

後來她更發現，奶奶的祖先是出生於奧克拉荷馬州的奇克索人（Chickasaw）領地，而她比對自己母親的族譜之後，果然找到兩個家族的共同成員，她的高祖母、也就是丈夫高祖父的阿姨。當她證實自己與丈夫竟是遠房親戚後，就想起她第一次見家長時，奶奶曾對她說，「我給她一種很熟悉的感覺」，讓她不禁嘖嘖稱奇。

雖然跟丈夫之間有血緣關係既讓她感到有趣，亦同時有點手足無措，但事到如今「婚都結了，女已生」，她只能感嘆「這個世界實在太小了」。帖文發布後引起不少關注，有網友分享類似經歷，「我和我老公也做過這種事，之後發現我是他好友的遠親」、「我16歲時，曾經與一名女孩約會，當時去對方家裡拿東西時，女孩的媽媽竟喊出我的名字，我之後才知道，我們是堂兄妹關係，只是有14年沒見面了，之後我不敢在我所居住的地方與任何人約會了。」

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責任編輯︰王明芳

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