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北上神器︱大灣區旅遊必用「灣事通」小程序　集合逾百項服務無需下載APP【附教學詳情】

家事百科 12:04 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

灣事通小程序提供逾百項服務，北上玩樂必用。

【灣事通小程序/北上/深圳/大灣區/灣事通/實測】港人愛北上消費玩樂，要預訂酒店、交通、租車等，分分鐘要下載大量APP，最近兩岸三地就推出「灣事通」一站式服務平台，只需在微信搜尋欄輸入「灣事通」就能開啟，小程序集合過百款服務，日後只要有有一機在手，便可暢遊大灣區。

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「灣事通」小程序支援支付寶、微信、Alipay HK、WeChat多個平台，記者以WeChat實測，在搜尋輸入「灣事通」，開啟小程序，然後在11個城市中，點擊選擇所在的地區，便能顯示當地的資訊，惟部分功能需要證件登記和手機認證。

「灣事通」功能包括跨境證件辦理、手機漫遊服務、各地交通詳情、通關指南、匯率查詢、銀行預約、就醫買藥、住宿、美食以及娛樂等等，統統可以跨境辦理，更支援綁定境外卡掃碼及刷掌支付。

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「灣事通」是由廣東省政府聯合香港特區政府、澳門特區政府共同主辦的第二屆「數字政府建設峰會暨數字灣區發展論壇」，12月9日在廣州舉行，並宣布正式推出「灣事通」綜合服務平台。平台由騰訊公司技術支援，整合騰訊微信、騰訊地圖、騰訊旅遊服務等產品功能，以小程序形式在支付寶、微信、Alipay HK、WeChat、MPay等兩岸三地多個平台同步上線，供粵港澳居民免費使用。

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責任編輯：陳麗薇

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