英年早逝｜曾多次拍檔林丹參賽　10月剛結婚未夠2個月　31歲前羽毛球國手于小渝溺斃

▲ 曾多次拍檔林丹參賽，10月剛結婚未夠2個月，31歲前羽毛球國手于小渝溺斃。

前羽毛球國手于小渝意外溺水身亡，年僅31歲。于小渝曾為奧運金牌得主林丹的隊友，多次一起奪獎，退役後擔任安徽省隊教練，並剛於今年10月結婚。

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綜合內媒報道指，于小渝的父親為國家隊退休運動員于炳龍，出生在「于家班」的他9歲開始接觸羽毛球，進入北京隊後，與張楠、喬斌等人成為隊友，主攻項目為男子雙打，當時拍檔是張穩。于小渝曾在2015年拍檔夏歡獲得紐西蘭羽毛球黃金大獎賽混雙亞軍，隨後又在2017年第13屆全運會羽毛球男團決賽中奪得全運會男團冠軍，同年再奪紐西蘭羽毛球黃金大獎賽混雙亞軍。

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于小渝也曾多次與林丹一起參賽，林丹收穫的首個全國團體錦標賽冠軍便是兩人一同參賽，當時還獲得10萬元人民幣獎金。于小渝從國家隊退役後，擔任安徽省羽毛球隊主教練，其社交帳號大多都是與隊員訓練的影片，最後一次公開露面為上個月。

有報道指于小渝是在飯後前往海邊散步，期間在一處礁石滑倒，不幸掉入海中遇溺身亡，但亦有消息指他是在指導訓練之間的空檔去海邊游泳時出事。

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