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生日會丨12歲仔開生日派對0同學出席 壽星仔匿房爆喊

育兒資訊 10:51 2023/12/12

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台灣有家長為兒子搞12歲生日會，豈料邀請的同學全部甩底。

大多數的父母都會為子女開生日派對，邀請他們的同學仔或好朋友一齊狂歡！台灣1名家長日前上網發文，表示兒子於周日(10)舉行12歲生日派對，邀請了6位較友好的同學參與，上周五(8日)還跟對方再次確認。豈料，生日會當日，他們訂了炸雞、披薩、蛋糕…壽星仔等了又等，結果0人出席，兒子失望匿房爆喊，更反問父母：「平常大家都很好，難道自己人緣很差？」

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該名家長周日(10日)，於匿名公社以「兒子生日邀同學到家中，答應要來卻都沒出席」為題發文，表示當日是兒子12歲生日，也是小學最後一個生日，所以約了6位好同學到家中一齊慶生，周五還再確認過1次，亦有通知同學們的家長。

生日會當日，主人家預備了炸雞、披薩、蛋糕等美食，結果一個說發燒不能來，其他都甩底，

其他完全沒說理由，只有已讀(訊息)全沒到…

壽星仔還以為同學們是給他驚喜，結果等了又等，最後0人出現，心情大受影響，他們只好草草的吃晚餐、吹蠟燭阪吃蛋糕，只有近晚上10時，才有1個同學傳了1句「生日快樂」的訊息，其餘都沒有，

兒子心情非常糟，躲在房間大哭…他還問我平常大家都很好，難道自己人緣其實很差？

樓主看到兒子很心疼，所以開post問，「身為家長的你們能給孩子什麼安慰？第一次遇到這種狀況，他說明天也不知道怎麼面對同學！」

貼文一出，有不少身同感受的網民分享過去經驗，「女兒也被放過鴿子，只有一個家長打電話來說小孩要補習不能來，其他3個也是沒消息，我們位子都訂好了，最後是公婆小姑臨時衝來，雖然小孩很失望，但阿公阿嬤跟姑姑都包厚厚的紅包安慰女兒。」、「我也遇過，小時候約朋友到家烤鮮珂，每個都說好，當天準備5-10斤沒人來…後來得知是跑去另一個同學家烤肉，從此我就不揪人了」。

另有不少網民認為是家長們的問題，「我覺得是對方家長，在時間上，回來會太晚了！不想讓小孩去，孩子畢竟沒有自己決定權」、「才小學，或許是同學家長不同意。建議以後會有這情形的爆友們，要邀約同學之前，還是請他們問過爸媽在決定」、「這個年紀，我是媽媽會再跟家長們一一確認耶，需不需要接送？家長幾位會陪同來？確認餐點和活動內容⋯等等很多細節，不是「告知」而已」。

 

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責任編輯：王明芳

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